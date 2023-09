Núñez Feijoo y el líder del PNV se reunieron en privado a principios de septiembre

ATLAS TV

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y el del PNV, Andoni Ortuzar, mantuvieron una reunión privada en torno al 7 de septiembre, de la que no se informó a los medios y que no permitió acercar posturas ante una investidura, dado que los nacionalistas vascos no se mueven del no.

El encuentro se produjo una semana antes de que el líder del PNV viajase a Waterloo para entrevistarse con el expresidente catalán Carles Puigdemont, un encuentro sobre el que sí se difundieron fotografías y del que se informó a la prensa.

El portavoz en el Congreso del PNV, Aitor Esteban, confirmó en rueda de prensa el encuentro entre Ortuzar y Feijoo, que desde Génova no confirmaban ni desmentían, según la número dos del PP, Cuca Gamarra, porque no les gusta «radiar» lo que hacen.

El PP invita a «socialistas de carné, expulsados y socialdemócratas de corazón» a su acto contra la amnistía en Madrid La Voz

Esteban compareció tras su reunión con Gamarra, en la que ratificó que «no hay margen» para una investidura de Feijoo porque el PNV no va a participar en una «conjunción parlamentaria que precise de los votos de Vox».

Sobre la cita entre Ortuzar y Feijoo, el PNV defendió que los partidos deben hablar y que no todas las reuniones tienen que ser anunciadas y públicas, sino que «muchas son privadas», mientras que el PP subrayó que «no es noticia» este diálogo porque se produce desde que Feijoo llegó a la presidencia del partido.

Lo que hay bajo las piedras de Sánchez Gonzalo Bareño

Los partidos no han acercado posturas y, según Esteban ni siquiera han abordado contenidos programáticos ni el PP ha hecho «ofrecimientos concretos». «Insisten, pero hemos sido muy claros y no nos hemos movido», sostuvo Esteban.