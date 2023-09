Sumar desoye las exigencias de Podemos, que repensará su relación con la coalición de Díaz

Ernest Urtasun en rueda de prensa. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

Sumar sigue desoyendo la exigencia de Podemos para que Irene Montero siga al frente de Igualdad si repite Pedro Sánchez, ahondando en este escenario de distanciamiento entre ambas partes y con los morados inmersos además en un proceso para rediseñar su estrategia y sus relaciones con la coalición.

Este proceso interno que ha abordado Podemos tras quedar diluido en Sumar, con solo cinco diputados en el Congreso y sin la visibilidad a la que creen tener derecho, se llevará a cabo con las aportaciones de la militancia y se votará antes del 4 de noviembre, una fecha que podría coincidir con la investidura de Sánchez. Si bien otra de las cosas que reclama Podemos a Sumar es tener autonomía dentro del grupo parlamentario, no parece en cuestión su apoyo a un eventual Gobierno progresista y desde la coalición de Yolanda Díaz tampoco contemplan que pudieran descolgarse con una abstención o un voto en contra.

Eso sí, se evidencia que las relaciones entre las dos partes no se están reconduciendo y hoy Sumar, por enésima vez, ha vuelto a contestar a la exigencia de Ione Belarra para que Montero esté en el Gobierno que el organigrama del futuro Ejecutivo se verá más adelante y que ahora solo están hablando con el PSOE de contenidos programáticos.

Pero también los morados quieren intervenir en la elaboración de estos contenidos, de ahí que en la reunión que tuvieron el sábado pusieran sobre la mesa cinco propuestas concretas que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, no ha querido valorar en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Espacio Rastro. Simplemente se ha limitado a señalar que Sumar es un espacio plural y, por tanto, cada fuerza política puede plantear lo que considere de cara a la investidura del candidato socialista, si es que se produce.

Estas propuestas son: rebaja del transporte público, limitar los márgenes de beneficio de las empresas alimenticias, un compromiso de renovación del CGPJ, una moratoria de todos los contratos de alquiler durante la próxima legislatura y una subida del salario mínimo hasta los 1.500 euros. «Son propuestas que cualquier partido de izquierda va a estar de acuerdo. Son propuestas sensatas, razonables y útiles para la vida de los españoles», ha dicho por su parte el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en una rueda de prensa en la sede del partido, confiando en que PSOE y Sumar lo acepten al igual se avengan a mantener a Montero en el Gobierno.

Lo que no ha dicho es qué pasaría si Sánchez no cuenta con la actual ministra de Igualdad para su próximo gabinete y solo ha señalado que las propuestas que defienden garantizan «estabilidad, valentía y ambición». En este contexto de desencuentro y en el que Podemos ha advertido a Sumar, como hizo Belarra el sábado, que no se puede volver a repetir un acuerdo electoral con las condiciones del 23J, que, entre otras cosas, dejó fuera de las listas a Montero, Urtasun ha evitado igualmente adelantar acontecimientos y comprometerse sobre un proceso de primarias al mostrarse convencido de que no habrá repetición electoral.

Cuando lleguen las próximas citas electorales, en este caso las europeas de junio, ha dicho, se discutirá y se tratará de hacer «con la máxima pluralidad para repetir una experiencia exitosa». Se ha referido a las europeas después de que uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, dejara en el aire la pregunta si este partido debe concurrir en solitario a estos comicios. De todas maneras, el portavoz de Sumar ha explicado que aún no se ha elaborado la parte más orgánica de Sumar y cuando se aborde la cuestión de la elección de los candidatos se hará de manera «plenamente democrática».

«Tendrán que decidir»

La portavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha afirmado por otro lado que su formación no es partidaria de la doble militancia, por lo que quien forme parte de sus bases, no podrán serlo de Sumar si la plataforma de Yolanda Díaz se constituye en partido con afiliados.

La formación morada presentó el pasado sábado el documento que pretende reorientar su proyecto político, en el que, entre otras medidas, se rechaza militar en Podemos y en otro partido al mismo tiempo. «Somos una organización estatal y como otras, no planteamos en nuestro documento la doble militancia. Quien esté en activo y dado de alta en nuestra base electoral y en la política de Podemos tendrá que decidir de qué partido forma parte y a qué organización política está aportando su capacidad», ha explicado Pérez en una rueda de prensa en la sede de su partido.

Además, Podemos ha recetado más coordinación entre PSOE y Sumar en el diálogo sobre la amnistía para «engrasar» la negociación de cara a la investidura, máxime cuando hay una aritmética parlamentaria delicada. Mientras, IU ha opinado que las conversaciones sobre la amnistía se están acercando posiciones y minimiza el aviso del expresidente catalán Carles Puigdemont, dado que es algo propio de las negociaciones.