La Policía investiga fotos de menores de Almendralejo creadas por inteligencia artificial para que aparezcan desnudas

Imagen de archivo de la Policía Nacional CNP

La Policía Nacional ha abierto una investigación a raíz de que unas madres de Almendralejo (Badajoz) hayan denunciado el «desnudo» de sus hijas realizado con inteligencia artificial por parte de adolescentes que han distribuido las imágenes en redes sociales.

Entre las progenitoras se encuentra la ginecóloga y divulgadora científica extremeña Miriam Al Adib, que en redes sociales ha difundido un vídeo para denunciar esta «barbaridad». Según ha explicado, a través de una aplicación móvil se ha cogido una foto de su hija y se la ha puesto como si estuviera desnuda, algo que «se lo han hecho a mi hija y a decenas de niñas más, aquí en Almendralejo y quizás en algunos pueblos del alrededor». Ha precisado que algunas madres ya han denunciado, que otras también lo harán, y que la intención es presentar una denuncia colectiva.

En el vídeo se dirige directamente a los autores, «adolescentes»: «No sois conscientes del daño que habéis hecho, si lo fueseis, no lo habríais hecho. Tampoco sois conscientes del delito que habéis cometido. Esto no se va a quedar así. Si habéis subido algo ya lo podéis ir bajando; cuando antes lo hagáis, mejor. Nos han dicho que en algún caso se ha subido alguna de estas fotos a plataformas como Only Fans, que sepáis que esto es un delito muy, muy grave. A todos esos chicos, parad ya. No solo los que se están dedicando a desnudar con inteligencia artificial a las chicas, sino también a todos los que estáis compartiendo. Si os llega alguna imagen, vais a la policía y cortáis. No sigáis difundiendo». Esta madre también se dirige a las chicas afectadas, menores de edad, cuyo número exacto no se conoce de momento. «Mensaje para las víctimas: vosotras no tenéis la culpa. Sabemos que alguna ni se atreve a decírselo a sus madres, pero estad tranquilas porque esto no va a quedar así», ha insistido la divulgadora.

La Policía Nacional ha identificado a varios menores por su supuesta implicación en el caso. En concreto, han sido tomadas siete declaraciones de siete posibles víctimas, y como consecuencia de la investigación policial abierta han sido identificados alguno de los menores que pudieran estar implicados en lo sucedido.

De este modo lo ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación este lunes en Cáceres -con motivo de su asistencia al acto de apertura del año judicial- el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, quien ha apuntado que en Almendralejo «se ha producido una denuncia por la utilización de imágenes de chicas menores simulando imágenes sin ropa».

«Se ha producido una denuncia, se han tomado varias declaraciones, concretamente se llevan tomadas siete declaraciones de siete posibles víctimas, y como consecuencia de la investigación policial se ha procedido a la identificación de alguno de los menores que pudieran estar implicados», ha añadido.

Además, el caso ha sido puesto en manos de la Fiscalía de Menores. «Tan pronto se tiene en conocimiento la identidad de los menores se pone en conocimiento de la Fiscalía de Menores para que decida lo que corresponda», ha señalado el delegado del Gobierno. El Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha calificado de «alarmante» el uso de la inteligencia artificial en los delitos sexuales, tal como ha expuesto en su intervención durante un acto este lunes.

«Se suplantan identidades y atenta, mediante la manipulación fotográfica, la intimidad y el honor», ha afirmado el fiscal jefe. Precisamente, la memoria de actividad del Ministerio Público recoge que en Extremadura las víctimas menores han aumentado un 22 % en los delitos de corrupción, un 133 % en el uso de menores para pornografía, un 57,14 % los delitos de abusos de menores y un 100 % las agresiones sexuales a menores.

En cuanto a los delitos sexuales cometidos por menores, se han incoado 63 procedimientos, un 50 % más respecto a 2021. «Estas cifras son más que alarmantes» y las principales causas por parte de los expertos es «la banalización de las relaciones sexuales», «la falta de una adecuada educación afectivo sexual»,«la falta de valores en igualdad y respeto a las personas» y «el acceso a contenidos pornográficos ilimitados, que normalizan conductas o estereotipos impropios para su edad».