Las tres prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE hasta finales de año

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares Alberto Ortega | EUROPAPRESS

La presidencia española del Consejo de la UE se aproxima a su ecuador con el reto de cerrar algunos de los grandes asuntos pendientes del bloque en un momento decisivo desde el punto de vista del calendario europeo, que avanza inexorable hacia las elecciones de junio del 2024. La Eurocámara ha dado luz verde a 200 iniciativas legislativas en este ciclo político y aún están pendientes otras 175, pero solo sobrevivirán aquellas que se presenten hasta mediados de febrero para que puedan ser incluidas en los plenos ordinarios de marzo y abril.

Que sean aprobadas o no en esta legislatura dependen en buena medida del impulso de la Presidencia española, que debe marcar las prioridades hasta el 31 de diciembre.

A la espera de que Pedro Sánchez traslade al Parlamento europeo las líneas de actuación —sí lo están haciendo ya sus ministros—, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritas Schinas, desgranó en un encuentro con periodistas los temas que deberían resolverse este semestre bajo la presidencia rotatoria: pacto migratorio, revisión del pacto de estabilidad y revisión de los presupuestos.

Sobre el primer asunto, el comisario griego reconoce los notables progresos alcanzados en materia de migración en los últimos años y confía en que el principio de acuerdo del paquete —que está al 75 %, asegura— se complete antes de finales de año. El 25 % restante, explica, trata sobre las fórmulas para lograr el equilibrio entre responsabilidad y solidaridad. «Es importante que esta vez cuando los europeos vayan a votar tengan un acuerdo europeo sobre la mesa. La falta de un acuerdo solo alimenta a los populistas», explica el comisario.

Menos optimista sobre este plazo se mostró el día previo al debate sobre el estado de la UE, Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, recordando que hace cinco años el paquete legislativo en esta materia no pudo aprobarse por los bloqueos internos del Consejo.

El segundo asunto de relevancia al que España debería enfocarse es la revisión del pacto de estabilidad. A ojos de Schinas, sería deseable abandonar la noción de un pacto encorsetado y de metas comunes y reemplazarlo por un sistema que ofrezca objetivos fiscales ajustados a cada Estado según su momento, sus posibilidades y problemas. «Esto permitirá a la zona euro avanzar hacia una opción fiscal realista», apunta el comisario, al tiempo que urge a que estas conversaciones, que van por el buen camino, acaben pronto para no contaminar las elecciones con este debate.

El tercer gran tema para España en lo que resta de presidencia es la revisión del presupuesto comunitario. Ayudar a Ucrania a resistir a la agresión rusa ha sido la piedra angular de Bruselas desde el inicio de la invasión en febrero del 2022. En el mes de junio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, propuso al club de los 25 crear una reserva financiera de 50.000 millones de euros para el período 2024-2027.

Una cuantía, en el marco de la revisión del presupuesto plurianual de la UE, sobre la que «el Parlamento tendrá que ponerse de acuerdo», apunta Schinas, y a la que volvió a referirse Von der Leyen en su último discurso en el debate sobre el estado de la Unión Europea.

Acelerar el ritmo

El ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, mostró el miércoles en su intervención en el Parlamento el compromiso de España para tratar de cerrar los expedientes relacionados con el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, la reforma de las reglas de gobernanza económica, el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y la propuesta de la directiva de la Tarjeta de Discapacidad.

La presidencia ha celebrado ya 25 trílogos —grupos informales para crear propuestas legislativas con un miembro de la Comisión, otro del Parlamento y un tercero de la presidencia del Consejo—, y Albares prevé que el ritmo de estos encuentros aumente en las próximas semanas.

Pese a la inédita situación de que Sánchez aún no haya comparecido en Estrasburgo, Schinas no duda de la capacidad de la actual presidencia pese a la interinidad de su Ejecutivo. «Tenemos confianza en España, un país de clara vocación europea, para organizarse de tal manera que el calendario electoral no afecte a la presidencia», explicó.

Con todo, fuentes de la Eurocámara reconocen que «los ministros que hasta ahora hacían campaña y ahora están funciones no tienen el mismo margen de presencia como si tuvieran Gobierno». Pese a ello, apostillan estas mismas fuentes, «la máquina funciona».