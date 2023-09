Junts no «rebajará demandas» para negociar la investidura de Sánchez y asegura que «cobran» por adelantado

La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, en el consejo nacional del partido. Marta Perez | EFE

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido este sábado al PSOE de que «no rebajarán demandas, como parece que hacen algunos», y que su partido, además, «cobra por adelantado». Nogueras se ha expresado así en su intervención en el consejo nacional de Junts en Mataró (Barcelona), en la que ha erigido a su partido como el que «aguanta la posición» ante la futura investidura del presidente en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez. «No aflojaremos, no nos van a templar las piernas y tampoco rebajaremos las demandas como parece que hacen algunos», ha expresado, sin querer mencionar a ERC.

Y ha añadido: «Que nadie se equivoque, esto no se trata de reformar España, que parece que es en lo que trabajan algunos, sino se trata de no perder la nación [catalana]». «Si el PSOE quieren negociar con Junts ya sabe perfectamente cuál es su margen de negociación», ha proseguido Nogueras, que ha pedido a los socialistas que no piensen, como el expresidente Mariano Rajoy (PP), que «el tiempo arreglará los problemas, porque se pueden llevar sorpresas, y eso va tanto por el catalán como por la amnistía».

Después de que la Mesa del Congreso presidida por la socialista Francina Armengol haya aprobado el uso del catalán y que el Gobierno esté tratando de oficializar su uso en la UE, Nogueras ha remarcado que «Cataluña comienza a cobrar y cobra por adelantado». «Nosotros no hacemos nada a cambio de nada y ya se ha empezado a recuperar el respeto que algunos habían contribuido a que se perdiera, y mientras dependa de nosotros Cataluña estará en el centro de todo, sin renuncias y con toda la firmeza», ha agregado.

La diputada ha tenido unas palabras de «solidaridad y reconocimiento» para el exconsejero de Interior Miquel Buch, condenado a 4 años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por fichar de asesor a un sargento de los Mossos d'Esquadra para que siguiera escoltando al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont tras su huida de España. «El escarnio y la venganza es el único lenguaje que conocen pero aún no saben a quiénes tienen en frente; nosotros no cederemos ni medio milímetro en la defensa de nuestro país, nuestros derechos y el bienestar de los ciudadanos de Cataluña», ha exclamado Nogueras.

«Concretar» la amnistía

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado que su partido «da por sentada» la amnistía porque la incluyó, ha dicho, en el acuerdo con el PSOE y Sumar para votar a la socialista Francina Armengol como presidenta de la Mesa del Congreso. «Para nosotros ahí empezaba verdaderamente esta nueva legislatura y era imprescindible tener el compromiso firme y firmado del PSOE y Sumar para poner fin a la represión política», ha afirmado en su intervención telemática en el Consell Nacional de ERC.

Según Rovira, este compromiso con el PSOE y Sumar incluía trabajar para la «desjudicalización por todas y cada una de las vías legales necesarias», en las que Rovira incluye la amnistía. Ha remarcado que por este motivo ERC considera que está asumida «una ley de amnistía que solo falta acabar de concretar», y que según ella permitirá que Generalitat y Gobierno se sienten a negociar la situación de Cataluña en igualdad de condiciones. Rovira ha avisado de que ERC «solo permitiría que empiece una nueva legislatura española si el Gobierno español vuelve a asumir y pone en el centro de la agenda política este proceso de negociación del conflicto político». Ha recordado que para ERC sigue estando absolutamente vigente el proceso de negociación que abrió con el Gobierno hace tres años para abordar «la resolución democrática del conflicto político», fundamentada en los pilares de la amnistía y la autodeterminación.

Ha asegurado que la negociación con el Gobierno sobre la amnistía y la autodeterminación debe hacerse paralelamente a la negociación para conseguir más competencias para la Generalitat y para revertir «el déficit fiscal injusto, que estrangula el proceso social» en Cataluña. «No vamos del todo bien», ha alertado Rovira, avisando textualmente de que ERC no quiere encontrarse en una negociación de último minuto con concesiones de último minuto con finalidades claramente partidistas, ha dicho. «Queremos un futuro Gobierno español que asuma la democracia y abrace los grandes consensos de la sociedad para avanzar en el proceso de negociación y en avances sociales al mismo tiempo», ha zanjado.