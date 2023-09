El PP aclara que el acto del día 24 en Madrid será un evento del partido

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra J.J. Guillén | EFE

El PP aclaró este jueves el alcance y el significado del acto político que celebrará en Madrid el próximo 24 de septiembre. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, aseguró que se trata de un «acto político que impulsa y promueve el Partido Popular en el marco de un proceso de investidura» de Alberto Núñez Feijoo, que se celebra dos días después. Precisó, sin embargo, que al ser un acto «abierto», nada impide que cualquier ciudadano u organización pueda asistir.

«Es abierto, si hay otros ciudadanos, otras organizaciones que dicen que quieren acudir, pues nada impide que alguien acuda, pues que nos lo comuniquen», explicó al ser preguntada por si se invitará a dirigentes de otras formaciones como Vox. El líder de Vox, Santiago Abascal, señaló que no sabe si su partido está invitado o no al acto convocado por el PP en defensa de la igualdad de los ciudadanos. Y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se abrió a que su partido acuda al acto si los populares les invitan porque no tienen «miedo a la foto de Colón» y tampoco ningún «complejo».

Gamarra explicó que «si el tiempo lo permite» el PP quiere que sea «al aire libre porque es un acto abierto, al que cualquier ciudadano que quiera acudir pueda hacerlo», ya que van defender «la igualdad entre todos los españoles». El PP tiene previsto celebrar el acto en la Plaza de España, aunque buscan un espacio alternativo por si ese día llueve.

Respecto a si invitarán al acto a José María Aznar, Gamarra afirmó que «cuando se concrete un poco» el evento y tengan «todos los detalles» trasladarán «quiénes son las personas que asisten». «Y por supuesto es un acto que está abierto a todo el PP y a todos los dirigentes, y si hay personas significativas en el PP evidentemente son sus presidentes del Gobierno», señaló.

Aznar niega presiones al PP

Aznar negó que exista una relación causa-efecto entre su llamamiento el martes la movilización de la sociedad civil contra una posible amnistía y el anuncio del PP el día siguiente de la convocatoria del acto. «Sé muy bien que hay personas que intentan buscar resquicios en una relación mía con Alberto Núñez Feijoo y cuando no los encuentran, porque no los hay, los inventan, porque inventar es gratis», zanjó. Calificó de «autocrática» la crítica del Gobierno llamándole «golpista». Y, respecto a si tiene previsto asistir al acto del 24 de septiembre, señaló que «donde el PP me pida que vaya, para esto que estamos hablando, por supuesto que estaré».

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció que asistirá al acto convocado por el PP para «encauzar la enorme inquietud de los ciudadanos».

Pero las críticas del Gobierno al evento del PP no cesaron. El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, señaló que los populares hacen oposición «de antemano», antes de su propia investidura y faltan al respeto al encargo que les hizo el rey.

La intención del PP, según Bolaños, es «instalar una gran mentira» en la población, que la situación actual es «peor» que la que se vivía en 2017, cuando se llevaron a cabo los principales episodios del procés, mientras el PP gobernaba España. El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, acusó a los populares de «incentivar el enfrentamiento cívico con sus llamamientos al riesgo de la integridad de España».

En la polémica sobre la amnistía entró este jueves el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que sostuvo que no es partidario de una amnistía si es «un poco ocasional» y sin un consenso mayoritario, si bien esgrimió que es conocida la «necesidad y urgencia que hay de los votos del señor Puigdemont».