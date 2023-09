Podemos ignora la petición de «serenidad» de Díaz y exige de nuevo entrar en un futuro Gobierno de coalición

El diputado de Sumar, perteneciente a Podemos, este jueves en rueda de prensa. FERNANDO ALVARADO | EFE

Un día después de que Yolanda Díaz pidiera «serenidad» a su grupo parlamentario para encarar un momento que definió como «histórico», Podemos volvió a insistir en que no se conformará con otra cosa que no sea entrar en el futuro Gobierno de coalición. Así de «claro y diáfano» lo afirmó el diputado del partido morado Javier Sánchez Serna, en una rueda de prensa celebrada en el Congreso, que fue anunciada a los medios esa misma mañana y agendada 45 minutos antes de que los portavoces designados oficialmente por Sumar, entre los que no se encuentra ningún parlamentario de la formación que preside Ione Belarra, intervinieran en nombre de toda la coalición, como ocurre cada vez que se reúne la Junta de Portavoces. «No concebimos que se excluya a Podemos del Gobierno», zanjó.

La petición llega en un nuevo momento tenso en las relaciones entre Podemos y Sumar. Uno más desde que el 24 de julio, el día después de las elecciones generales, Belarra desenterrara el hacha de guerra y culpara a Díaz de los resultados por «invisibilizar» los logros obtenidos por el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza. Sánchez Serna, después de que su compañera Lilith Verstrynge pidiera el miércoles en la reunión de dirección del grupo parlamentario un «reparto justo» de las portavocías, repitió el verbo para insistir que «no se invisibilice a Podemos, dado que no refleja la pluralidad de la coalición y genera desilusión en los votantes» que respaldan al partido morado. El que fuera secretario tercero de la Mesa de la Cámara baja la pasada legislatura fue más allá de la investidura de Pedro Sánchez y pidió a Díaz que sean los partidos los que puedan elegir a sus ministros una vez se repartan las cuotas ministeriales tras negociarlas con el PSOE. De aceptarse, daría salida al reclamo de los morados, en el caso de que estos mantuvieran la cartera de Igualdad, de que Irene Montero permanezca en el cargo que ahora desempeña en funciones.

Un pulso incómodo

Pero desde la dirección del grupo tratan de evitar airear un pulso que genera incomodidad en el entorno de Díaz. «Ahora no toca hablar de esto, toca cerrar un acuerdo con el grupo socialista para que el programa de Gobierno de esta legislatura sea social. Lo otro vendrá después», señaló la portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, que comparecía para congratularse por la llegada de las lenguas cooficiales a la Cámara baja el próximo martes pero que acabó despejando balones. Entre ellos, restó importancia a que Sánchez Serna hubiera intervenido desde la tribuna de la sala del Congreso, contraprogramando a los portavoces del grupo parlamentario: «Podemos es una fuerza política autónoma que tiene toda la legitimidad para tomar las decisiones que considere oportunas». Para descartar que las reclamaciones de los morados vayan a afectar a la cohesión de la coalición: «Las diferencias entre nosotros son mínimas, soy optimista en que trabajaremos para tener una voz común». Y para responder a las amenazas de Podemos sobre una ruptura de la disciplina en el Congreso: «Hay una dirección política recién constituida y muchas de las cuestiones de autonomía se dirimirán en ese marco». Tras estas preguntas, Lois acabó pidiendo «calma».

Pero las aguas siguen movidas en este inicio de legislatura. La siguiente negociación entre los siete partidos que forman parte del grupo parlamentario pasa por el reparto de las comisiones. IU, al igual que Podemos, también se siente agraviada por quedar fuera de las portavocías y espera salir beneficiada en una cuestión que no es menor. Los morados, por su parte, recuerdan que cuenta en la bancada con una ministra (Belarra) y una secretaria de Estado (Verstrynge).