Junts no cede y exige la ley de amnistía antes de la investidura: «O cobramos por adelantado o nada»

Carles Puigdemont, durante la inauguración de la muestra «Contribución de Cataluña al progreso social y político de la UE» en Bruselas. PABLO GARRIGOS | EFE

Junts mantiene la posición de máximos y exige la tramitación y la aprobación de la ley de amnistía antes de la eventual votación para la investidura de Pedro Sánchez. Tanto el Gobierno como ERC enfriaron este jueves la posibilidad de validar el texto antes de la elección del candidato socialista, ante la escasez de tiempo disponible.

A partir de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijoo, socialistas, Sumar y los independentistas tendrán dos meses para tramitar y aprobar la ley. ERC dijo que se conformaría con un documento por escrito de que se va a aprobar, un compromiso «calendarizado».

Los republicanos matizaron su posición y señalaron que les bastaría con que en este período se empiece a tramitar la ley, no tanto que se valide, teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado y tratará de ralentizar todo lo que pueda los términos. En ERC creen que es viable una ley de amnistía antes de la elección del candidato socialista y que se trata de que haya voluntad política.

Diferente postura que ERC

Junts, en cambio, sigue en la posición de máximos que ya expresó hace 10 días Carles Puigdemont en su conferencia de Bruselas. «O cobramos por adelantado o nada», aseguran fuentes de la formación nacionalista. «O se aprueba antes o nada», señalan. En Junts, precisan que la ley debería empezar su recorrido parlamentario para el 12 de octubre. De lo contrario, no habrá nada que hacer. Puigdemont, en su conferencia, fijó una ley de amnistía como condición para empezar a negociar la investidura. A Junts no le basta la propuesta de ERC de que el PSOE ponga por escrito un compromiso con un calendario. «Llevan cuatro años firmando papeles y ya vemos que no cumplen», afirma un miembro de la dirección.