Ayuso: «El PSOE da tanta vuelta que estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el PSOE «está dando tantas vueltas» a la amnistía que «estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas», y ha defendido que habla de lo que sucede a nivel nacional porque «lo que pasa con Cataluña lo pagamos desde la Comunidad de Madrid».

Así ha respondido al portavoz socialista, Juan Lobato, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, en el que Ayuso se ha sometido a su primera sesión de control tras lograr la mayoría absoluta en los comicios del 28 de mayo, y seis meses después del último control de la oposición al Ejecutivo regional en la Asamblea de Madrid.

Durante su intervención, Lobato, quien además de ser portavoz del grupo parlamentario, es líder del PSOE-M y senador por designación autonómica, ha advertido a la presidenta que si quiere utilizar la Cámara de Vallecas para «sus numeritos, en vez de por los madrileños; me va a tener en una oposición frontal en este parlamento».

«Si quiere hablar de Cataluña, Puigdemont, ETA, de un Madrid sin feminismo, sin ecologismo (…) Si quiere seguir con (el expresidente José María) Aznar haciéndole la cama a (Alberto Nuñez) Feijoo por escuchar a Junts, encantado y esperándola en el Senado», ha aseverado el socialista.

La presidenta ha pedido a Lobato que «se aclare» porque se quejó de que durante la reunión que mantuvieron el lunes pasado «no habló de España», y eso se debe a que actúa «como la santísima trinidad, porque tiene tres papeles: tiene que estar al frente de su partido, de su grupo y del Senado, y tiene que hacer justificación de todo».

«Si hablamos de Madrid tenemos que hablar de lo que pasa a nivel nacional porque le están dando tantas vueltas a lo que está sucediendo que estamos a dos tardes de que Bildu nos llame terroristas. Viendo cómo se ha retorcido el panorama, todo lo que pasa en Cataluña lo pagamos en Madrid y eso es lo que me fastidia», ha dicho Ayuso.

Ha defendido que cuando alguien de Madrid o Extremadura se va a trabajar a Cataluña «va a ser siempre un charnego y va a ser un ciudadano de segunda», igual que se está «rompiendo la convivencia» en el Congreso con la inclusión de las lenguas cooficiales, lo que va «a costar dinero» a Madrid.

«Desde la capital de España, desde la región capital diremos no al nacionalismo, no a la xenofobia y no a lo que está sucediendo en Cataluña que, encima, aunque esto es lo menos importante, cuesta aquí también dinero», ha insistido Ayuso.