El acto del PP el 24S en defensa de la igualdad será en la plaza de España de Madrid

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha anunciado que el acto previsto para el próximo 24 de septiembre en Madrid «en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley y en defensa de los acuerdos de Estado» se celebrará, en principio, en la Plaza de España.

Así, dijo este miércoles en una entrevista en el programa El Cascabel de Trece TV, lo decidió el pasado lunes la junta directiva del PP y añadió que le gustó coincidir en esto con expresidentes como José María Aznar o Mariano Rajoy. Feijoo animó al acto a «cualquier ciudadano que quiera pasar por ahí». «Todos aquellos constitucionalistas están invitados a defender en un acto la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la necesidad de hacer acuerdos de Estado para salir de esta cárcel en la que nos quieren meter los partidos independentistas y el señor Sánchez», dijo.

Defendió su propuesta de acuerdos de Estado para buscar solución, citó, «al problema de las pensiones; a la financiación de la Sanidad, a la independencia de la Justicia, al problema del agua» y desveló que tras entrevistarse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sacó en conclusión que «solo le interesa ser presidente de España a cualquier precio».

Preguntado por la ley de Amnistía, Núñez Feijoo, que la calificó de «posible, futura e incierta, en la que trabaja Moncloa, Sánchez y el PSOE, no es una ley que resuelva los problemas en España sino que posibilita a Sánchez el ser presidente; beneficia a Sánchez no a los españoles». Recordó que «hace dos meses Sánchez dijo que la ley de amnistía no cabía en la Constitución» y se preguntó que «qué ha cambiado desde entonces, que Sánchez perdió las elecciones».

Por ello aseguró que su partido recurrirá a todas las instancias tanto nacionales como internacionales y que no cejará en denunciar «que una élite política es la beneficiaria de esa posible ley y que el último beneficiado en Sánchez, quien sin ese proyecto de ley no será presidente». Feijoo aseguró que no está «dispuesto a una ley de amnistía, ni a un referendo de autodeterminación ni a financiar el independentismo».

El líder de los populares ya dijo ayer que «vale la pena manifestarse» ante lo que considera la «cacicada más grande» que han visto en la democracia española desde sus orígenes. «No vale todo en política», afirmó a la par que defendió las mociones en los Parlamentos autonómicos y ayuntamientos.

El presidente del PP ha subrayado que lo que pretende el Ejecutivo de Sánchez es «una cacicada», «la más grande» que han visto «en la democracia española desde sus orígenes». «Claro que vale la pena manifestarse contra eso y es nuestra obligación hacerlo y hacerlo con el sosiego, con la tranquilidad pero con la fuerza de la razón que da un demócrata», ha aseverado, para añadir que él no va a «mirar al suelo para ser presidente del Gobierno» sino que mira a los españoles a los ojos.

Sin embargo, el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, acudirá a la celebración de la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá (Barcelona) el 24 de septiembre, coincidiendo con el acto de protesta convocado por el PP.

Fuentes socialistas han confirmado a Efe la presencia en este acto de Sánchez, que no pudo acudir el año pasado por haber dado positivo en covid, enfermedad que ha vuelto a contraer y por la que mantiene por el momento paralizada su agenda pública, con la intención de retomarla este mismo fin de semana con la Fiesta de la Rosa del PSdeG el día 17 en Sigüeiro (A Coruña).

El ministro de Consumo en funciones, Alberto Garzón, ha defendido el derecho del PP a manifestarse pero le ha pedido que sea «civilizado y democrático» porque los «excesos verbales» nunca van a contribuir a la cohesión que el país necesita. Garzón ha valorado la concentración y ha afirmado que en el partido de Alberto Núñez Feijoo hay una «enorme desorientación» que le hace caer en un «radicalismo» que a veces no solo es verbal, sino que se manifiesta en todas las posiciones políticas.

Vox, sin invitación

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este jueves en Murcia que no han sido invitados al acto que el PP celebrará el próximo día 24 en Madrid contra la amnistía, y se ha preguntado si se trata de un acto cívico o de un mitin. Asimismo ha advertido que estos días «estamos viendo hasta qué extremos ha llegado el blanqueo del separatismo», y ha agregado: «Debemos temer que el golpe del 2017 perpetrado desde las instituciones catalanas dirigidas por el separatismo sea perpetrado en este momento desde el Palacio de la Moncloa por los pactos que Pedro Sánchez pretende llevar adelante para lograr una investidura».

Abascal, que acudió a Murcia para arropar a los dos consejeros de Vox en el gobierno regional, acompañado de los vicepresidentes autonómicos Alejandro Nolasco (Aragón) y Vicente Barrera (Valencia), ha anunciado que estará el 8 de octubre en Barcelona junto a una entidad civil de Cataluña que ha convocado a todos los españoles contra el intento de amnistía.

Además lamentó lo que calificó como «desorientación» del PP en este asunto con Juanma Moreno diciendo que los planteamientos del Partido Nacionalista Vasco caben perfectamente dentro de la Constitución o Esteban González Pons diciendo que Junts es un partido plenamente democrático.

«Nos enfrentamos probablemente dentro de unas semanas el intento de investidura de Pedro Sánchez, de un presidente en funciones que ha puesto en riesgo a las mujeres durante su mandato, en que se ha incrementado el número de violaciones de una manera alarmante cuando el Gobierno hace leyes que ponen en la calle a peligrosos criminales sexuales», ha afirmado.

Respuesta «autocrática»

Por su parte, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha tachado de «reacciones autocráticas» las acusaciones de golpista que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dirigido por hacer un llamamiento a la movilización ciudadana en contra de una posible amnistía al procés.

«Son las reacciones autocráticas, propias de una autocracia, que considera que todo aquel que no está de acuerdo con el que está en el Gobierno es antiespañol, fascista o golpista», ha considerado Aznar en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press.

Aznar se ha preguntado «qué talla moral y ética» tienen los miembros del Gobierno que le han acusado de incitar al golpismo «sabiendo» que sus palabras no tenían esa intención. «No voy a perder el tiempo y no voy a contribuir ni un minuto a que se desvíe la atención, que es su pretensión», ha añadido. El expresidente ha insistido en que la amnistía sería un «elemento destructivo del sistema constitucional» y ha apelado a la «responsabilidad ciudadana» ante un «momento crítico», ya que ve a España en «riesgo existencial».