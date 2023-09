El PP convoca un acto en contra de la amnistía y en defensa de la igualdad

Atlas

Un día después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar hiciera una llamada a la movilización social en contra de las cesiones del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a los independentistas, el PP anunció la convocatoria de un gran acto en Madrid el próximo 24 de septiembre —solo dos días antes de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo se someta a la sesión de investidura—, en defensa de la igualdad de todos los españoles.

Según explicó la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el acto se convoca para que la sociedad pueda expresar su rechazo a «cualquier instrumento que al margen de la ley se quiera plantear» con el «único objetivo» de que el presidente del Gobierno en funciones pueda «conseguir una serie de votos que necesita para perpetuarse en el poder».

Ese «gran acto» no será una manifestación, aunque se celebrará en un lugar abierto para facilitar la máxima participación. Fuentes populares aseguraron que ya estaba previsto antes de la intervención de Aznar y se comunicó en la última reunión de la junta directiva nacional. El PP se adelanta así a la posibilidad de que fuera Vox el que convocara un acto contra la amnistía.

«No lo hemos soñado»

Aunque el PSOE no ha anunciado todavía su intención de conceder una amnistía a todos los implicados en el procés, desde Génova se da por hecho que esa es la intención de Sánchez. «Que se está hablando sobre una amnistía no lo hemos soñado los españoles. Tenemos datos, hechos, afirmaciones y silencios que lo confirman. Silencios por parte del propio Pedro Sánchez, que no ha dicho absolutamente nada de todo esto, y de los miembros del Gobierno que no se pronuncian sobre esto, pero que cuestionan y atacan a cualquier demócrata que se posiciona en contra», afirmó Gamarra.

Feijoo ya había anunciado que utilizaría todos los medios a su alcance para oponerse a la amnistía. Gamarra indicó por ello que frente a la pretensión del Gobierno de conceder a Puigdemont lo que pide, el PP va a responder «desde el ámbito político, pero también desde el ámbito social».

El vicesecretario de organización territorial del PP, Miguel Tellado, consideró «evidente» la existencia de «un clamor popular» que piensa que «la democracia no está en venta».

El líder popular se reunió este miércoles con el presidente de UPN, Javier Esparza, al que agradeció el apoyo de su partido a su investidura e invitó a sumarse al acto del PP el día 24. Los dos coincidieron, según fuentes populares, «en su rechazo frontal a la posibilidad de que la gobernabilidad de España dependa de aquellos que precisamente pretenden romper con ella». Feijoo y Esparza compartieron que «una amnistía a cambio de una investidura es un chantaje al Estado que no se puede tolerar».

Feijoo forzará a los presidentes autonómicos del PSOE a pronunciarse sobre las cesiones al secesionismo La Voz

El discurso de Aznar y el anuncio del acto del PP merecieron un alud de críticas desde la izquierda y desde los partidos independentistas. El líder de ERC, Oriol Junqueras, acusó a Aznar de «promover un nuevo golpe de Estado», justo cuando se cumple, recordó, el centenario del golpe que llevó a cabo el después dictador Miguel Primo de Rivera. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, consideró a Feijoo como «un aprendiz de Trump» y lo acusó de estar preparando «una dinámica destituyente» con el objetivo de «tumbar un Gobierno de coalición no nato».

El portavoz del PSOE, Patxi López, afirmó que el acto anunciado por el PP busca enfrentar a los ciudadanos y exigió a Aznar «que se calle». Pero también el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano-García Page, se mostró en contra de una amnistía y recordó que el PSOE se presentó a las elecciones dejando claro que no cabía en la Constitución. Pidió a su partido que lo aclare para no alimentar la «ambigüedad». En su opinión, sería «enormemente grave» que lo que no cabía en la Constitución «quepa de un día para otro».

Feijoo presidirá este domingo en Santiago un acto en «defensa de la igualdad de los españoles»

El líder del PP hablará en el Multiusos Fontes do Sar en un acto que casi coincidirá con la Festa Socialista de Galicia a la que está previsto que vaya Pedro Sánchez

Xosé Gago

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, estará este domingo en Santiago en un acto que tendrá lugar a mediodía en el Multiusos Fontes do Sar y que se enmarca en la campaña del partido para defender la «igualdad de los españoles».

El discurso de Feijoo estará precedido por otro de Alfonso Rueda, líder del partido en Galicia y presidente de la Xunta. Está previsto que una tercera persona presente a ambos oradores, como es habitual en los actos del PP. Al acto está previsto que acuda toda la plana mayor del partido en Galicia.

El recinto compostelano ha sido escenario de algunos de los principales discursos de Feijoo durante los dos últimos años. Fue allí donde anunció el año pasado su decisión de presentarse a la presidencia del PP para «ganar a Pedro Sánchez». También allí se celebró la gran presentación de los 313 candidatos de PPdeG a las últimas elecciones municipales y donde protagonizó uno de los grandes actos de precampaña de las generales.

En esta ocasión, el regreso del presidente del PP se produce solo unos días antes del debate para su investidura y en medio de la polémica creada por la exigencia de los independentistas catalanes de ser amnistiados a cambio de apoyar la investidura de Sánchez. Ese mismo domingo y casi a la misma hora está previsto que el secretario general del PSOE participe en Oroso en la Festa Socialista de Galicia.