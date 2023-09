Feijoo forzará a los presidentes autonómicos del PSOE a pronunciarse sobre las cesiones al secesionismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, este domingo, en Puertollano (Ciudad Real). JESÚS MONROY | EFE

El PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la cámara alta, para que comparezcan los presidentes de todas las comunidades para pronunciarse sobre las negociaciones del PSOE con Junts sobre una posible amnistía y sobre las cesiones del Gobierno de Pedro Sánchez al independentismo catalán.

Según Feijoo, deberán opinar sobre «si en España manda el Gobierno central y las comunidades autónomas o manda alguien que está en la oposición en una autonomía». La Comisión General de las Comunidades Autónomas no podrá ser convocada antes del debate de investidura de Feijoo ya que hasta el 19 de septiembre no quedarán constituidos todos los grupos. El líder del PP ya había advertido de que usará todos los recursos con los que cuenta su partido para tratar de impedir una amnistía y frenar el desafío independentista.

El PP pone el foco en los tres únicos presidentes socialistas —García Page, Barbón y Chivite— para que expliquen si es asumible un trato «asimétrico» entre españoles y para que los ciudadanos comprueben si están del lado de los once jefes de Gobierno autonómicos del PP a favor de la unidad de España.

Contactos con Junts

El reglamento del Senado señala que en la Comisión General de las Autonomías las comunidades estarán representadas «por su presidente o por el miembro del correspondiente órgano colegiado de gobierno designado para ello». Feijoo hizo este anuncio en una entrevista en Telecinco en la que admitió que «ha habido contactos» con Junts porque «han querido» hablar con el PP.

«Hemos escuchado sus planteamientos y cuando los conocimos de forma explícita, respondimos en una rueda de prensa, en directo, que así no», dijo sobre las «indignas» exigencias de Puigdemont de una amnistía. Según explicó, han sido «varios» los interlocutores con Junts, aunque no reveló sus nombres. Los contactos se produjeron antes de que se constituyera la Mesa del Congreso, cuando el PP intentaba ocupar la presidencia de la cámara. Según Feijoo, Junts envió mensajes a través de terceras personas que no son de la dirección del partido.