Díaz Ayuso le transmite al rey su gran preocupación por que en España se rompa la convivencia

Felipe VI recibió este lunes a Díaz Ayuso en el palacio de la Zarzuela Juan Carlos Hidalgo | EFE

A solo dos semanas de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, se someta a una investidura previsiblemente fallida, la política nacional protagonizó ayer el encuentro entre el rey y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que inauguró la ronda de contactos de Felipe VI con los representantes autonómicos elegidos en los comicios del 28M. «Me preocupa mucho la convivencia, que no se escuche a la gente desde la propia izquierda, que se dé por normal lo que no es, cómo se está intentando normalizar lo que nunca puede ser. Estoy muy preocupada por que nos dividan en dos bandos. No podemos estar en eso. Esta convivencia no puede romperse», declaró la popular, tras ser recibida por el monarca en el palacio de la Zarzuela, en referencia a la ley de amnistía exigida por los independentistas para investir a Pedro Sánchez.

Durante la reunión, que duró hora y media, Díaz Ayuso manifestó al jefe del Estado que «Madrid tiene una obligación histórica y moral con España, y va a trabajar por la convivencia». «En pocos países se vive como aquí, con los niveles de bienestar y tolerancia que tenemos. Sería un pecado que se rompiera», añadió la dirigente, que se mostró satisfecha de una cita que le resultó «muy corta».

El rey le transmitió su «honda preocupación» por las trágicas consecuencias de la dana en pueblos madrileños, de Toledo y de Tarragona. «Sabe perfectamente lo que ha ocurrido en cada municipio», dijo la presidenta, que le comunicó el trabajo de su Gobierno regional para limpiar las zonas devastadas por las riadas y para garantizar el suministro de agua.

La jefa del Ejecutivo madrileño informó al monarca sobre el proyecto urbano Madrid Nuevo Norte, el plan para crear en dos o tres años una residencia para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de 12.000 metros cuadrados en la antigua Clínica de Puerta de Hierro, y la celebración de la Hispanidad, que en el 2022 congregó a 250.000 personas y que este año se festejará con un concierto del Carlos Vives.

Felipe VI recibió, a continuación, al presidente asturiano, Adrián Barbón, que le informó de sus proyectos para la presente legislatura y de que el Gobierno del principado concederá a la princesa Leonor la Medalla de Asturias tras cumplir la mayoría de edad, el próximo 18 de octubre. El socialista todavía desconoce cuándo se entregará esta distinción a la heredera del trono. «Habrá que hablarlo con la Casa Real», señaló.

A lo largo de esta semana, el rey se reunirá con los nuevos presidentes de Cantabria, la Comunidad Valenciana y La Rioja y con el alcalde de la capital.