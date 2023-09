El Constitucional decide este martes sobre el recuento de los votos nulos en Madrid el 23J

Vista general del Tribunal Constitucional. Mariscal | EFE

El Tribunal Constitucional (TC) se reunirá a las 9.00 horas de este martes con carácter urgente para decidir si permite revisar los votos nulos del 23 de julio en Madrid, tal y como reclama el PSOE, con la oposición de la Fiscalía, que ha interesado que se rechace el recurso de los socialistas al considerar que no existe un derecho al recuento «basado en la mera voluntad».

Los magistrados de la Sala Segunda deliberarán después de haber rechazado la petición del PP de apartar del asunto a la magistrada Laura Díez. Los populares alegaron que no debía participar en el debate por haber sido cargo en la Moncloa, pero el TC ha resuelto que los hechos carecen de relación con el caso.

Una vez que el tribunal tiene ya sobre la mesa las alegaciones del PSOE y la Fiscalía, abordará el fondo del recurso. Está previsto que la Sala Segunda vuelva a dividirse en bloques, ya que los dos magistrados conservadores que la integran —César Tolosa y Enrique Arnaldo— se mostraron en contra de admitir a trámite el recurso.

Voto particular de Arnaldo

En un voto particular, al que tuvo acceso Europa Press, Arnaldo defiende que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no reconoce «un supuesto derecho general e incondicionado a la revisión de los votos nulos no protestados en el acto del escrutinio general». Otras voces del TC entienden que la LOREG no permite realizar recuentos sin que haya indicios de irregularidades. Además, avisan de que, si se accede a la petición del PSOE, se sentará un peligroso precedente, ya que abrirá la puerta a que cualquier parte pueda pedir recuento cuando esté disconforme con el resultado.

El fiscal jefe del TC, Pedro Crespo, coincide con estas voces y asegura que este es un asunto que no resulta «baladí» porque «una concepción absolutamente abierta» del derecho de revisión «podría facilitar su empleo generalizado en caso de resultado electoral ajustado».