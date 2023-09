Feijoo invita al PP a utilizar «todos los instrumentos democráticos» posibles para frenar la agenda independentista

En el centro, Alberto Núñez Feijoo junto a Cuca Gamarra y Elías Bendodo. ZIPI ARAGON | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, acusó al PSOE de utilizar al Congreso «de forma fraudulenta» para aumentar las asignaciones económicas de los grupos parlamentarios de Junts y ERC a la par que sumó su descontento con la reunión entre la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, con el dirigente de Junts fugado, Carles Puigdemont. Y para realizar esto, invitó a que los dirigentes populares utilicen «todos los instrumentos democráticos» posibles para «no consentir los despropósitos» políticos del Ejecutivo y sus socios independentistas. Incluso la vía judicial.

En la reunión de la Junta Directiva Nacional en Génova 13, el líder popular dijo que «no nos votaron para sustituir las necesidades de las familias a cambio de los privilegios de unas élites políticas», añadió para exigir que tampoco se le de cabida a una amnistía ni a un referendo de autodeterminación y «romper» la igualdad entre los españoles en vez de «preservar» el Estado de Derecho. Por ello, quiso hacer una petición para que «ningún político» se quede sin expresar su opinión.

Respecto al origen de sus planteamientos, Feijoo dijo que «no se puede defender la igualdad y los privilegios» a la vez porque son «incompatibles». Y para ello, quiso mostrar al PP como la fuerza vertebradora del constitucionalismo. «Nosotros vamos a dar voz a los 8 millones de votantes del PP y de socialistas arrinconados por recordar que lo que iba en el programa del PSOE es lo que hay encima de la mesa para investir al jefe del Partido Socialista», refirió.

Para el líder popular, los de Pedro Sánchez «no tienen excusa» para justificar sus negociaciones con Junts y ERC. «Puigdemont tiene voz y voto para condicionar la gobernabilidad del país porque así lo quiere el PSOE. Están dispuestos a la intervención independentista después de apoyar la aplicación del 155». Señaló además que hoy, día en que se celebra la Diada, ambas formaciones soberanistas salen a «competir» para ver «quién humilla más al Estado».

Destacó que la plurinacionalidad reside en que no se puede dejar que las minorías se impongan a las mayorías y que no se puede permitir que unos pocos «reescriban la historia» alegando que no ha habido democracia desde 1978 y que llamen «terrorista de Estado» a Felipe González. «Hay una alternativa que quiere construir sobre lo que nos une, distinta a los chantajes, que es un acuerdo nacional por el reencuentro y la igualdad que siempre hemos defendido», dijo en referencia a los pactos que le ofreció a Sánchez para su investidura.

«No tengo muchas esperanzas en que salgan los pactos de Estado», remarcó el líder popular, aunque también destacó que es «su obligación» como candidato a la Presidencia del Gobierno. Cree también Feijoo en una política que no «vuela puentes», que «no está de moda ni es viral», pero que es la mejor opción: «la mayoría, la estabilidad y los consensos». Y remarcó que si no creyera que España necesita «desbloquearse» con un Gobierno con vocación y determinación, «no tendría sentido continuar en la política». «Somos los únicos que pueden hacerlo», reafirmó.

El presidente del PP también puso en valor los principios de su partido e incluyó que «prefiero mirar a los ojos desde la oposición que renunciar a estos principios». «Así no se puede llegar a La Moncloa», concluyó.