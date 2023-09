Radicales del independentismo rechazan negociar con el Estado en la Diada: «Ya basta de mendigar en el Congreso o en Madrid»

En el centro, Pere Aragonès en la tradicional ofrenda floral a Rafael Casanova. Lorena Sopena | EUROPAPRESS

Representantes de la CUP, la ANC, Òmnium y otras entidades han llamado, con motivo de la Diada, a reforzar la agenda independentista y a desmarcarse de todo acuerdo con el Gobierno central para una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Reivindican el referendo de autodeterminación unilateral y critican que tanto ERC como Junts no den pasos en favor de la agenda soberanista.

La portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, ha reclamado que desde Cataluña se impulsen políticas independentistas: «Ya basta de mendigar en el Congreso o en Madrid, lo importante no es lo que pase allí, sino lo que hacemos y lo que se pasa aquí», ha reivindicado. Ha acusado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y al Govern de «estar pendientes de lo que digan o dejen de decir en Madrid».

Por su parte, la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha reclamado a ERC y Junts no apoyar la investidura de ningún candidato a la presidencia del Gobierno «si no es claramente para hacer la independencia», y les ha pedido textualmente no dejarse engañar. «No puede haber ninguna negociación que no tenga muy claro que es por la independencia», ha dicho este lunes en declaraciones a los medios tras participar en la tradicional ofrenda de la ANC al monumento de Rafael Casanova por la Diada. Feliu también ha animado a participar en la manifestación de este lunes por la tarde en Barcelona.

El portavoz del Consejo de la República (CdRep), Toni Castellà, ha pedido a ERC y Junts supeditar una hipotética investidura a la «amnistía total y absoluta y a la autodeterminación», y ha añadido que la negociación sin confrontación no tiene resultados. También ha llamado a «recuperar la unidad» entre instituciones, sociedad civil y partidos para conseguir la independencia porque, según él, que fue la unidad del movimiento la que permitió celebrar el 1-O.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha pedido al Estado que haga «autoenmienda» con una amnistía a los encausados por el procés y ha animado a salir a la calle esta Diada para demostrar que el conflicto catalán sigue vivo, en sus palabras. «El independentismo sigue movilizado para exigir una solución democrática», ha dicho este lunes en declaraciones a los medios tras participar en la tradicional ofrenda al monumento de Rafael Casanova por la Diada junto a Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencia y otras entidades de zonas de habla catalana.

Antich ha avisado de que el Estado tiene un «problema» con Cataluña y ha asegurado que el independentismo cuenta ahora con la oportunidad de buscar vías para resolverlo, en el contexto de las negociaciones de investidura.

Ofrenda floral

El Govern de Pere Aragonès ha dado inicio este lunes a las celebraciones con motivo de la Diada del 11 de septiembre con su ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova, en el centro de Barcelona. Los miembros del Govern, con el presidente de la Generalitat a la cabeza, han iniciado, como es tradicional, la ronda de ofrendas que habitualmente depositan instituciones, partidos, sindicatos y entidades en memoria de Rafael Casanova, símbolo de los últimos defensores de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714.

Tras escuchar los acordes de Els Segadors, himno nacional de Cataluña, Aragonès y sus consejeros han depositado su ofrenda a los pies del monumento, por el que desfilarán a lo largo de esta mañana delegaciones de la Mesa del Parlament, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, así como representantes del PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem, entre otras formaciones.

La consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha mostrado su confianza en que esta Diada se evidenciará «la fuerza» del independentismo, especialmente para encarar unas negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno en las que la amnistía es el «punto de partida, no el punto final». Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras la ofrenda a Casanova.

La representante ha asegurado que hoy «se verá la fuerza del independentismo y de una Cataluña que queremos libre». «Algunos querrían ver el conflicto acabado o el independentismo frenado, pero se equivocan. El independentismo está fuerte y vivo y se verá hoy». «El independentismo se sitúa en una posición de fuerza ene la agenda política estatal y se ha de aprovechar. Hemos desbrozado el camino, la negociación política nos ha llevado a parar la represión con indultos y reforma del código penal, pero no basta. Toca la amnistía. Es el punto de partida, no el final», ha señalado.

Además, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya avalado que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, pueda formar parte de la mesa de diálogo con el Gobierno central: «Bienvenido el cambio».

A las reivindicaciones de los dirigentes independentistas se han unido las felicitaciones de otros dirigentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, notificó a través de X, antes Twitter, que «Cataluña ha abierto un nuevo camino de progreso, entendimiento y convivencia. Es el momento de mirar al futuro y seguir avanzando». De la misma forma se expresó la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, que se ha mostrado convencida de que Cataluña contribuirá a las soluciones de los «grandes retos compartidos por delante». Así lo ha hecho al felicitar a los catalanes la Diada, un día «festivo y reivindicativo».

También llegaron las felicitaciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo: «Es el día de la convivencia, el respeto y la igualdad en una Cataluña próspera». Así lo ha escrito en un mensaje en la red social X, acompañado de una imagen aérea de Barcelona, junto a las banderas catalana y española. «Hoy celebramos la Diada, el día de Cataluña, una tierra que siempre ha contribuido a enriquecer nuestro país», afirma en su mensaje, que termina con una felicitación en catalán: «Bona Diada a tothom!».

Hoy celebramos la Diada, el día de Cataluña, una tierra que siempre ha contribuido a enriquecer nuestro país.



Es el día de la convivencia, el respeto y la igualdad en una Cataluña próspera.



¡Bona Diada a tothom! pic.twitter.com/GQi7ST6vdP — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 11, 2023

«Llenar las calles»

La presidenta del Parlament catalán, Anna Erra, ha reivindicado el derecho de autodeterminación para Cataluña y ha deseado que con motivo de la Diada se «llenen las calles» de manifestantes. Unas calles que, de momento, no contarán con la presencia del líder de ERC, Oriol Junqueras, que ha dado positivo en covid. Junqueras participó este domingo por la tarde en un acto público en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) pero por la noche dio positivo por coronavirus, según han indicado fuentes republicanas.

Este 11 de septiembre Junqueras tenía previsto, a las 13:00 horas, intervenir en el acto que organiza ERC antes de asistir por la tarde a la manifestación independentista convocada por la ANC. Sin embargo, fuentes del partido han explicado que «por responsabilidad social», debido a su contagio, Junqueras «no participará en ninguno de los actos que tenía previstos».

Las celebraciones se cerrarán con el acto institucional de la Diada, junto a las fuentes de Montjuïc, que tendrá como hilo conductor la defensa de la lengua catalana y al que está previsto que asista la presidenta del Congreso, Francina Armengol.