Aragonès llama a una nueva negociación para votar sobre la independencia de Cataluña

La jornada anterior a la Diada estuvo marcada por los reproches y toques de atención entre independentistas. Junts volvió a marcar perfil. Mantuvo la «legitimidad» del 1-O y advirtió de que no renunciará a la vía unilateral.

ERC y el Gobierno catalán afearon a la ANC que insista con una DUI tras una aprobación de la amnistía y pedir a Esquerra y Junts que se unan para hacer efectiva la secesión y no para investir a Sánchez. Un alto cargo de la Generalitat llamó «doña pureza» a la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, y esta organización reclamó su dimisión. El presidente Pere Aragonès, por su parte, lanzó un aviso a Puigdemont. El estatus político de Cataluña «lo negocia el Gobierno catalán», le advirtió, recoge Colpisa. En el discurso institucional para la Diada, afirmó que «la amnistía no resuelve el conflicto» y que en esta legislatura será «necesaria una nueva fase de negociación», «sumando complicidades», para que Cataluña pueda votar sobre la independencia. Y remarcó que «Cataluña tiene la clave de la gobernabilidad» y debe «aprovechar esta fuerza para hacer posible todo lo que hasta ahora no lo era».