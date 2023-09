Feijoo implicará a sus barones en la ofensiva para frenar a Sánchez  ante el «chantaje» de Puigdemont

Feijoo durante la rueda de prensa que ofreció en su visita a Canarias. Europa Press | EUROPAPRESS

«»«»«»El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, implicará de lleno a sus barones en la ofensiva del partido contra el jefe del Ejecutivo en funciones, con el objetivo de denunciar en cada rincón de España que Pedro Sánchez esté dispuesto a aceptar las exigencias que ha planteado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para apoyar la investidura.

«Vamos a socializar la respuesta al desafío que plantea, no Puigdemont, sino Pedro Sánchez, que es el que está dispuesto a hacerle caso», indicaron fuentes del equipo de Feijoo a Europa Press, que ya anticipan que no está descartada ninguna vía.

En este sentido, la sede de Génova pone ahora el acento en la denuncia política porque el PSOE y sus socios no han puesto aún encima de la mesa ningún texto concreto para atender las reivindicaciones de Puigdemont sobre una ley de amnistía o la «desjudicialización» que reclama Puigdemont.

«Por tierra, mar y aire»

Sin embargo, los populares apuntan ya a la vía judicial —recurrirán al Tribunal Constitucional si se aprueba esa ley de amnistía— y se movilizarán en Europa llevando este asunto a las instancias europeas. Por lo pronto, el pasado viernes, el PP ya mantuvo un encuentro con corresponsales extranjeros para exponer la visión del partido ante lo que está ocurriendo, recoge la citada agencia. «Ninguna vía de reacción está descartada. Actuaremos por tierra, mar y aire para defender la igualdad de los españoles», anticipan, y subrayan que la amnistía es «ilegal» y que así lo reconocían los ministros y dirigentes socialistas antes.

Por lo pronto, el PP va a redoblar la presión sobre el PSOE y sus cargos para que intenten frenar a Sánchez ante el «chantaje» de Puigdemont y en esta tarea Feijoo quiere contar también con sus cargos territoriales. Esta estrategia se visualizará el lunes ante la junta directiva nacional del PP, donde Feijoo y sus presidentes coordinarán la ofensiva a seguir por parte del partido ante el intento de poner «al Estado de derecho de rodillas». Además, Feijoo seguirá en los próximos días su ronda de contactos para la investidura y prevé verse con el líder de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza. Ya lo ha hecho con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Citas con PNV y BNG

También la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, planea encuentros en el Congreso con los representantes del PNV y de otras formaciones, como el Bloque Nacionalista Galego (BNG), según fuentes del partido.

ERC descartó reunirse con los populares y, en el caso de Junts, el propio Feijoo ya dijo que no tenía sentido sentarse si lo que va a exigir es la amnistía y el referendo. Este cambio de planes con el partido que lidera Puigdemont se recibió con alivio en algunos sectores del PP, que en privado admitían que no entendían por qué su partido se iba a reunir con los que promovieron el «golpe de Estado» del 2017. Feijoo también defendió una nueva reunión con los socialistas, pero estos le han respondido con un no rotundo. «Que no haga perder el tiempo a los demás», le espetó el viernes la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría.

El presidente del PP, que ha defendido públicamente buscar un «encaje» al «problema territorial» de Cataluña, pero en el marco de un pacto de Estado y dentro de la legalidad, articula los ejes de su discurso de investidura, en el que quiere dejar claro que él «sí tiene principios» y no va a «tragar» con las condiciones «inasumibles» que exige Puigdemont.