El PP pide apartar a una magistrada del TC del recurso del PSOE para revisar 30.000 votos nulos

La magistrada Laura Díez

El PP ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) la recusación de la magistrada Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, para que se aparte de la resolución del recurso del PSOE que reclama la revisión de 30.000 votos nulos en Madrid en las elecciones del 23 de julio. Tras la negativa del Tribunal Supremo y de la Junta Electoral Central (JEC) a amparar esta petición, los socialistas acudieron al TC por vulneración de derechos fundamentales de participación política.

La última baza para tratar de recuperar el escaño 122, perdido en detrimento del PP por apenas 1.200 votos en Madrid. El escrito de recusación de los populares ya está en la Sala Segunda del TC, que debe designar a un instructor del procedimiento entre los magistrados de esta sección, de mayoría progresista. Según las fuentes consultadas, el designado por turno será el magistrado conservador César Tolosa.

La Fiscalía del TC y la magistrada Díez, si lo desea, tienen de plazo hasta el próximo lunes para presentar alegaciones. Al tratarse de un recurso electoral los plazos son taxativos. La previsión es que el mismo lunes se resuelva la petición del PP y el martes la Sala compuesta por seis magistrados se pronuncie sobre el fondo del recurso del PSOE. La admisión a trámite del amparo se produjo con el voto en contra de dos magistrados, el propio Tolosa y el también conservador Enrique Arnaldo, que además firmó un voto particular. Su escrito considera que al PSOE no le asiste, con la ley electoral en la mano, un «derecho general e incondicionado a la revisión de los votos nulos no protestados en el acto del escrutinio general». Arnaldo concluyó que «no ha existido en el presente caso lesión alguna de los derechos fundamentales de participación política que alega el partido recurrente».

Trascendencia constitucional

El PSOE acudió al Constitucional después de que la Junta Provincial de Madrid y la Junta Electoral Central primero, y el Supremo después, rechazaran su pretensión de escrutar de nuevo esos votos nulos, para intentar recuperar el escaño que el PP le arrebató gracias al voto de los españoles residentes en el extranjero, del que le separan apenas un 4% del total de votos nulos registrados en Madrid.

Para el magistrado conservador, «si no existe lesión de derechos fundamentales huelga preguntarse por la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo», por lo que discrepó de la decisión de la mayoría: la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y los también progresistas María Luisa Balaguer, Ramón Sáez Valcárcel y Laura Díez, ahora recusada, que entendió que las supuestas vulneraciones de derechos que esgrime el PSOE sí tiene una especial trascendencia constitucional.