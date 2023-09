Un 70 % de los condenados a prisión por violencia machista no cumplen su pena

Antigua cárcel de A Coruña Marcos Míguez

La mayoría de agresores machistas en España siguen saliendo impunes. Más de un 70 % de los condenados a prisión por delitos graves de violencia de género el año pasado no cumplieron su pena, según revela la memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente al 2022, presentada ayer. Un dato indignante e inconcebible en un país pionero en la protección a la mujer, pero que confirmaron los propios fiscales: «Se impusieron 7.113 penas de prisión, de las que 4.992 han sido suspendidas y 120 sustituidas». Eso significa que siete de cada diez agresores ni llegaron a ingresar en un centro penitenciario al no existir una sentencia firme tras una apelación. Afortunadamente, no es el caso de las condenas por feminicidio, ya que en todas ellas se confirmó la sentencia de la primera instancia.

También resulta preocupante que un 44 % de las 50 mujeres asesinadas el año pasado hubieran denunciado al hombre que les quitó la vida. Entre esas víctimas mortales, 22 habían presentado 37 denuncias con 17 procesos judiciales con sobreseimiento provisional, tres estaban «protegidas» por órdenes de alejamiento vigentes y en cinco casos, estas ya se habían extinguido. Pese a ello, los juzgados tramitaron 42.000 medidas de protección, un 8 % más que en el 2021, y denegaron una de cada tres solicitudes. Además, dictaron 6.105 prohibiciones de aproximación y 1.356 órdenes de prisión provisional.

Los fiscales destacan el ensañamiento y la alevosía de los agresores, y las causas agravantes de parentesco, discriminación por razón de género y abuso de superioridad. En cuanto a las atenuantes: en dos casos se aplicó el trastorno mental; en seis, la confesión; y en tres, la confesión tardía.

El año pasado, los asesinatos machistas dejaron huérfanos a nueve menores, y se privó de la patria potestad a cuatro maltratadores. La prohibición de acercarse y comunicarse con los menores se reserva para los casos en que los niños «son las víctimas directas del delito, en supuestos de riesgo alto o extremo, reiteración delictiva o hechos muy graves, como homicidios o asesinatos de sus madres o maltrato habitual prolongado en el tiempo».

La memoria califica como muy preocupante la «cultura patriarcal en la sociedad rural», ya que en ella hay mayor dificultad para reconocer las conductas machistas abusivas y violentas, para denunciar y para salir de la violencia. Un tercio de los asesinatos de género del 2022 se cometieron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, de los que cinco tuvieron lugar en localidades de menos de mil vecinos.

Supervivientes de un intento de feminicidio

Un total de 35 mujeres lograron sobrevivir a un intento de feminicidio el año pasado. Fueron apuñaladas, golpeadas, estranguladas, arrojadas al vacío, o heridas con un arma de fuego o una botella rota por sus parejas o exparejas. La mayoría tiene entre 25 y 50 años, y un tercio de ellas conocían el peligro y habían denunciado previamente a su agresor. Estos intentos de asesinato machista crecieron en el 2022 un 66 % respecto al año anterior, según la Fiscalía, y podrían haber elevado el número de víctimas mortales a 85. El caso más reciente ocurrió en Madrid, el pasado miércoles, cuando una mujer fue apuñalada de gravedad por su pareja en un piso, del que logró huir y pedir ayuda.

Los asesinatos y los delitos sexuales cometidos por menores, el doble que hace 5 años Las agresiones sexuales, asesinatos y homicidios cometidos por menores de edad en España se han duplicado en los últimos cinco años y son cada vez más violentos, según la memoria de la Fiscalía correspondiente al 2022. La línea ascendente de delitos graves perpetrados por niños y adolescentes es «alarmante», sobre todo en las ciudades, donde «se están enquistando ciertos comportamientos violentos, tanto en la esfera personal como en la sexual», según los fiscales. El año pasado, un total de 305 menores fueron enjuiciados por violencia contra la mujer. Las agresiones sexuales pasaron de 451 en el 2017 a 974 en el 2022, un auge que se debe a «la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual, visionado inapropiado y precoz de material pornográfico violento o banalización de relaciones sexuales normales», señala la memoria.

Bandas juveniles violentas Los homicidios y asesinatos dolosos a manos de menores crecieron desde 50 en el 2017 a 101 el año pasado. La violencia más extrema se duplicó por el «auge de todo tipo de grupos y bandas juveniles violentas y de carácter identitario que están proliferando no solo en grandes urbes superpobladas, sino también en núcleos poblacionales medianos y pequeños» que usan «machetes, cuchillos y todo tipo de armas blancas», explica la Fiscalía.

Los niños y adolescentes de nuestro país tienen «conductas cada vez más violentas», advierten los fiscales, que destacan el crecimiento de los delitos de violencia intrafamiliar, lesiones, conductas contra la libertad sexual y acoso escolar por vías digitales.