El «streamer» residente en Andorra que rechaza aprender catalán: «¿Qué es esto, una dictadura?»

El youtuber Agustin51 durante un directo

El pasado 28 de agosto, el Diari d´Andorra publicó que el Gobierno andorrano exigirá unos conocimientos mínimos de catalán —la única lengua oficial del país pirenaico— tanto para la obtención como para la renovación del permiso de residencia de sus habitantes extranjeros.

El Gobierno del Principado exigirá un nivel básico de catalán, inferior a un A2. Para aquellos que no sean capaces de acreditarlo, el medio andorrano señala que podrán igualmente convalidarlo con un curso gratuito de 30 horas en los distintos centros de catalán de este Estado.

El anuncio pilló por sorpresa al grupo de youtuberos que cambiaron su país de residencia de España a Andorra con la intención de pagar menos impuestos.

José Agustín Pérez Núñez llegó a Andorra con 17 años, según señala en uno de sus vídeos. Conocido en internet como Agustín51, acumula dos millones de seguidores en plataformas como Tik Tok.

Según su versión, cambió su Sevilla natal por el Principado para ser «libre» hace aproximadamente cinco años. «Me mudé hace cuatro años y medio/cinco a Andorra y no me pidan nada, el permiso de residencia y un par de chequeos médicos. Y obviamente que no tenga un antecedente por tráfico de drogas, pero que es lo más normal del mundo», comienza su relato el joven sevillano, que acto seguido critica la decisión del Ejecutivo andorrano.

«¿Qué es esto, una puta dictadura o qué? Sin faltarle el respeto ni al catalán ni a la gente que vive aquí, pero empatizad, poneos en la piel de un joven de 17 años andaluz que se muda a Andorra porque es libre, y puede hacer lo que quiera», asegura Agustín51, que insiste en que llegó al país pirenaico porque le gusta «mudarse a lugares libres».

«Yo me había mudado aquí porque puedo ser feliz y libre, y que de un día para otro aparezca un Gobierno y diga: "a partir de ahora la gente que se ha mudado tiene que aprender catalán, obligatoriamente tiene que tener un título de catalán". ¡Ahora! Cuando llevo cinco años viviendo aquí».

Otros youtuberos conocidos, como TheGrefg o El Rubius, comentaron la medida auspiciada por el Gobierno de Andorra. Aunque no el tono de su compañero Agustín51. «Si me obligan a aprender catalán, lo voy a hacer, me hace ilusión», apuntó en uno de sus vídeos El Rubius, que aseguró que comenzará a utilizar una plataforma en línea para aprender el idioma, acreditar los conocimientos exigidos y evitar asistir a clases, un hecho que le genera «ansiedad».

«Cuando yo me mudé, era muy fácil», recordó TheGrefg. «Solo tenías que no ser un delincuente y tampoco tenías que pagar una cantidad de dinero muy alta para formar la empresa», añade el streamer murciano, que asegura que ya domina con cierta fluidez el catalán.