«Nosotros no queremos amnistía, sino un juicio porque hicimos bien el trabajo», asegura un policía nacional que estuvo en el 1-O

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional intentan frenar a una muchedumbre en el colegio Ramón Llull de Barcelona el 1-O, en el 2017 Alberto Estévez | EFE

«Nosotros no queremos una amnistía, queremos un juicio, no pedimos más. Estamos convencidos de que nuestra actuación fue correcta». Así se manifiestan algunos de los 45 agentes —de los 400 de la Unidad de Intervención Policial (UIP)— procesados por un juez de Barcelona por sus intervenciones en colegios electorales de Cataluña para evitar hace ya casi seis años la celebración del referendo ilegal del 1 de octubre del 2017.

«No pedimos amnistía, ni indulto», insisten. «Eso lo piden ellos, que ya han sido condenados, indultados y otros van a ser amnistiados. Yo no entro en ese juego. Yo hice una actuación y solo pido que se celebre el juicio», reitera un antidisturbios en tono muy firme. Sobre el perdón global que exige Carles Puigdemont para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, y de la que quedan excluidos los agentes, valora que «hablar de amnistía a una persona que no se la ha enjuiciado lo veo fuera de lugar».

Los agentes encausados, entre ellos cinco de las bases de A Coruña y Vigo, viven pendientes desde entonces de ser juzgados y se quejan de esa tardanza frente a las causas a los independentistas.

«El nuestro es un caso sencillo de instruir. Cumplíamos órdenes, el mandamiento del TSJC que nos ordenó ir a los colegios a retirar, intervenir las urnas y depositarlas en sede judicial», argumenta uno. Asimismo, considera que «hay unos intereses políticos que extienden sus tentáculos al ámbito judicial, puesto que este enjuiciamiento es sencillo [...] y lleva seis años y no se ha llevado a juicio cuando hay procedimientos mucho más complicados, como el del Tribunal Supremo a Junqueras», que ya se celebró, fue indultado y lleva tres años en la vida política, recuerda. Pero también señala el de la Audiencia Nacional contra Josep Lluís Trapero y la cúpula de los Mossos. «Ídem de ídem, se acabó en el 2020 y fue restituido en su cargo. El nuestro nos tiene sometidos a 6 años de calvario judicial, y los que quedan», se queja.

«Una vergüenza»

«Me parece una vergüenza», asegura sobre la amnistía que reclama Puigdemont un agente que vivió en Barcelona el 1-O. «Es una quiebra del Estado de derecho. Se está quebrando el principio democrático de la separación de poderes». «Esto es un juego político que interesa a alguien para llegar a la Moncloa, que lo digan, a ver qué policías van a ir allí a partirse la cara, de pardillos como fuimos nosotros, en teoría por la unidad territorial, y mira qué hemos conseguido», comenta.

Otro agente con base en A Coruña que estuvo en Barcelona en el 2017 asegura que con la exigencia de la amnistía lanzada por Puigdemont se siente «defraudado, por el esfuerzo hecho, y traicionado por el Gobierno, los jefes y la Dirección General de la Policía». Lamenta que ahora quieran hacer «borrón y cuenta nueva» como si no hubiera estado allí dando lo mejor de él, declara, y dejando sola a su mujer y a su hija. «Sacrificas muchas cosas para estar en un barco dos meses para un servicio importante y qué es lo que quedó de eso, odio y confrontación, y ahora una sensación de vacío». Este agente coincide con otros compañeros en que lo de la amnistía para ellos es «ridículo». «Yo no necesito ningún tipo de amnistía. Prefiero ir a la vía judicial a rendir cuentas porque sé que mi trabajo lo he hecho bien, ha sido una actuación profesional y constitucional». Matiza además que también tiene abierto un proceso porque lo lesionaron en el 2019 en Barcelona, y padece secuelas, y que en caso de una amnistía ese juicio y otro que tiene por el 1-O «quedarían en tierra de nadie». «Estaría doblemente perjudicado», dice.

«No necesito que me juzgue un político, a mí me tiene que juzgar un juez. No necesito que dos políticos, uno para ser presidente, y otro para que se vaya a casa a comer espetec (especie de salchichón), negocien una amnistía para la policía. Yo no tengo problemas en acudir ante un juez; Puigdemont, sí», concluye, no sin antes dedicar un recuerdo a dos compañeros de Galicia, Ángel e Iván, que se tuvieron que jubilar anticipadamente por las lesiones que sufrieron.