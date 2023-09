La Memoria Anual de la Fiscalía General alerta del auge de homicidios y violencia sexual perpetrados por bandas juveniles

En pie, Álvaro Ortiz durante su discurso en la inauguración del año judicial. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha señalado este jueves que tras 40 años de Democracia es el momento de reformar el sistema de justicia en el país para que la investigación penal recaiga sobre los fiscales, y para ello, ha advertido, la Fiscalía está abierta a «cambiar o mejorar las garantías de imparcialidad de la institución, de los fiscales o del fiscal general», si bien ha matizado que la ciudadanía «puede estar tranquila» pues «la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles».

En su discurso para el acto de apertura del año judicial, en el que ha presentado la Memoria anual de la Fiscalía General correspondiente al 2022, ha apuntado que en la carrera fiscal están abiertos a cambios y «a asumir nuevos retos y responsabilidades», y ha añadido que en la situación política actual, con un Gobierno en funciones, considera que el futuro Ejecutivo «tendrá entre sus objetivos afrontar una reforma sustancial de la justicia en nuestro país».

Así, ha indicado que entre todos los proyectos pendientes, es necesario abordar el cambio de modelo procesal, con el fiscal como director de la investigación penal. Y ha advertido que esa reforma ha de ser «pausada y meditada» y debe tener como destino «mejorar la eficacia de la justicia y la prestación del mejor servicio público, en una España plural y democrática».

Como resultado de la memoria anual, Ortiz ha destacado el aumento de delitos perpetrados por menores en materia de homicidios y violencia sexual, que se han incrementado considerablemente.

Bandas violentas

Aumento de homicidios perpetrados por jóvenes. La Fiscalía General del Estado ha alertado sobre una «alarmante tónica ascendente» registrada en los últimos años en el número de delitos de homicidio y asesinato cometidos por menores de edad, con un aumento de 14,77 % en el 2022. El Ministerio Público califica de «especialmente preocupante» las 101 causas de este tipo incoadas este año, que confirma la tendencia creciente observada, ya que en 2017 se registraron 50 causas, 52 en al año siguiente, 83 en 2019, 67 en 2020 y 88 en 2021. Ortiz ha relacionado este problema con «el auge de todo tipo de grupos y bandas juveniles violentas y de carácter identitario que están proliferando, no solo en grandes urbes superpobladas, sino también en núcleos poblacionales medianos y pequeños».

Violencia sexual

Aumento del 116 % de casos perpetrados por menores. El Fiscal General ha alertado de un «alarmante» incremento del 116% de las agresiones sexuales perpetradas por menores en España en el último lustro, entre el año 2017, cuando se registraron 451 causas, y el 2022, cuando hubo 974. Según precisa el documento, durante la mayor parte del 2022 ha estado todavía vigente la diferenciación entre el tipo penal de agresión sexual y, por otra parte, el de abuso sexual, por lo que las cifras estadísticas constan separadas y las aplicaciones informáticas no han recogido las novedades de la ley del «solo sí es sí». Así, de los datos se desprende que, en el 2022, las agresiones sexuales incoadas perpetradas por menores ascendieron a 974, lo que supone, según la Fiscalía, «un notabilísimo y preocupante» ascenso del 45,8 % respecto al año 2021 en el que se registraron 688 causas.

Feminicidio

35 intentos no consumados en el 2022. La violencia de género es una de las principales preocupaciones del 2022: 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que otras 35 víctimas sufrieron un intento no consumado de feminicidio, lo que supone un incremento del 66 % con respecto al 2021. En el análisis se habla de 50 feminicidios en el 2022, uno más de los contabilizados en la estadística oficial de Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, y de 43 hechos graves, entre los que figuran otras 35 tentativas frustradas de acabar con la vida de las víctimas. Once de esas 35 víctimas habían denunciado previamente a los presuntos agresores, un 31,4 %.

Incendios

Año aciago con el aumento del 7 % de casos. El año 2022 fue «especialmente aciago» en materia de incendios forestales tanto por su número como por su importancia, que derivaron en un 7 % más de «sensible incremento» en el número detenidos o investigados por este delito que el año anterior, según refleja la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo en la Memoria Anual. En su informe, como resultado de la intervención policial en los incendios ocurridos en el 2022 fueron detenidas o investigadas 482 personas, un «sensible incremento» en torno al 7 por ciento respecto a las 450 del año anterior. Sin embargo, la Fiscalía reconoce que este incremento va «en consonancia» con el aumento en el número de siniestros, que pasó de 8.839 a 10.503 de un año a otro. El documento recoge que los rayos estuvieron detrás de buena parte de los grandes incendios forestales (de más de 500 hectáreas) contabilizados durante el 2022 aunque la mayoría de los siniestros se debió «nuevamente» a las negligencias y los accidentes. En concreto, la Memoria concluye que en 2022, el 63,50 por ciento de los fuegos se debió a negligencias frente a un 25,50 por ciento que fueron intencionados.

Delitos de tráfico

Pérdida de conciencia por la pandemia. Ortiz ha advertido de que la pandemia ha incidido en los hábitos circulatorios de los españoles y ha traído consigo, como contrapunto, «un notable incremento de la delincuencia de tráfico». Para la Fiscalía, este incremento de los delitos contra la seguridad vial son consecuencia «de una consecutiva pérdida de la necesaria conciencia vial que la ciudadanía había adquirido en los últimos años previos a la pandemia». El documento recuerda que en el 2022 se han incoado en España un total de 137.406 procedimientos por delitos contra la seguridad vial, lo que supone que el volumen de actividad judicial en el ámbito de los delitos viales es el mayor de la década. Los 137.406 procedimientos incoados por delitos contra la seguridad vial en el 2022 suponen un aumento global de 11.400 procedimientos y porcentual del 9,1 por ciento respecto de 2021, año en el que ya se había incrementado un 9,8 por ciento respecto a 2019, año prepandemia.

Tráfico de drogas

La España Vaciada planta cada vez más cannabis. Las redes de narcotráfico están seleccionando «cada vez más provincias de interior» como Toledo, Ciudad Real, Burgos o Salamanca para asentar sus plantaciones de cannabis, una droga de la que España se ha alzado como principal productor en la Unión Europea y que favorece la instalación en el país de organizaciones criminales extranjeras, según la Memoria Anual de la Fiscalía. Las investigaciones por tráfico de drogas se incrementaron un 4,07 % respecto al año anterior, con 21.740 procedimientos y «llama la atención» del incremento de causas en provincias del interior. Aunque el número de casos todavía es reducido, la Fiscalía destaca el aumento de procedimientos en lugares como Cuenca, Soria, Burgos, Salamanca o La Rioja, sobre todo por plantaciones y tráfico de hachís.Los narcotraficantes eligen cada vez más provincias de interior, como Toledo o Ciudad Real, para producir hachís, tanto en grandes extensiones en el exterior como en cultivos en el interior, y alerta de que la «omnipresencia de esta sustancia y sus derivados», disponible incluso «a través de máquinas expendedoras, sorprende y confunde a la sociedad». La Fiscalía ha observado también cierto crecimiento en drogas sintéticas en provincias ligadas al turismo, como Baleares o Málaga, mientras que Galicia, Andalucía y Valencia «siguen liderando la entrada de cocaína», más disponible «que nunca», según el último informe mundial de drogas.

Migración

Descenso del 25,6 % de la migración irregular. La cercanía a las costas africanas provoca una «constante» presión migratoria sobre Canarias, agravada en los tres últimos años. El Ministerio Público considera que deberían de existir «instalaciones permanentes» para garantizar una acogida inmediata «en condiciones de dignidad» y no lugares preparados de acuerdo a las necesidades existentes en cada momento «y, por tanto, sujetos a la improvisación». Recuerda que en diversas ocasiones ha alertado de «las malas condiciones» de los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Lanzarote y Fuerteventura, «sin que hasta el momento se hallan solucionado los problemas detectados», y urge medidas para solventarlos y evitar «indeseables» situaciones como la del muelle de Arguineguín en 2020, donde llegaron a hacinarse más de 2.500 migrantes. En el 2022, la inmigración irregular en España descendió un 25,6 % respecto al año anterior (pasando de 41.945 llegadas a 31.219), un reducción del 27,9 % en el caso de las entradas por vía marítima, subraya la Memoria, que señala en cambio el incremento del 4,5 % de las entradas irregulares a Ceuta y Melilla saltando la valla.