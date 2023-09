Nicolás Redondo: «Si este PSOE acepta el chantaje de Puigdemont, ya no sería mi partido»

Nicolás Redondo. MARISCAL | EFE

El exdirigente socialista Nicolás Redondo expresó esta mañana que «si este PSOE acepta el chantaje de Puigdemont, ya no sería mi partido» y reclamó al PSOE que le de un «no» rotundo al líder de Junts y no claudique de manera «genuflexa» ante un personaje que no ha tenido el valor de presentarse ante los tribunales.

En una entrevista en la cadena Cope, Redondo aseguró que «yo no le debo nada al PSOE, así como el PSOE tampoco a mí» para remarcar que «hay que mantener la dignidad de uno, la dignidad propia. No se trata de ser indisciplinado ni de jugar como un lobo solitario. Hay momentos determinados donde uno tiene que jugar con su propia dignidad» y ha añadido que «la amnistía del 23, la llamen como la llamen, deconstruye totalmente el sistema del 78».

Sobre dicho régimen, el exdirigente vasco aseveró que «aquel fue un abrazo nacional, el punto de reconciliación de todos» para contrastar seguidamente que «acordar una amnistía con una persona que se ha fugado de España, pero no ha asistido a los juicios que le corresponden solo por hacer un Gobierno, es dinamitar el sistema del 78»

Ayer ya consideró una «inmoralidad» formar gobierno con los apoyos del partido de Carles Puigdemont porque el expresidente catalán huido de la justicia pretende «destruir el sistema del 78, romper la ciudadanía española y establecer una sociedad de privilegios y medieval»

El exsecretario general de los socialistas vascos realizó estas declaraciones a Europa Press después de que Puigdemont pusiera como condición para empezar a negociar con el PSOE el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez que se apruebe la amnistía para los implicados en el procés desde el año 2014, pero sin renunciar a la unilateralidad y advirtiendo que la independencia era la única vía.

«Estamos tardando los socialistas en decirle que no a Puigdemont», exclamó Redondo que consideró «imposible» olvidar: «Lo que sucedió el 1-O y que quisieron hacer un pronunciamiento decimonónico en contra de la democracia, la libertad, e igualdad de los españoles. Es imposible que aceptemos ser secuestrados por un personaje que no se ha presentado a la Justicia española», prosiguió el exdirigente socialista y afiliado al PSOE al tiempo que ha añadido que no se puede aceptar que «un personaje que no se ha presentado ante la justicia dicte la política de los ciudadanos de Coníl o Fuenterrabía».