El Gobierno defiende la negociación con Junts frente a los críticos del PSOE

Félix Bolaños, esta mañana durante un desayuno informativo de Europa Press Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La posibilidad de que el PSOE acceda a las exigencias de Carles Puigdemont para lograr la investidura de Pedro Sánchez ha levantado ampollas entre la vieja guardia del PSOE, encabezada por Felipe González, que considera que la amnistía que reclama el líder de Junts no cabe en la Constitución. El Gobierno trata de tranquilizar a esas voces críticas asegurando que no se hará nada fuera de la Constitución. El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, aseguró que los socialistas se mantendrán siempre «dentro de la Constitución» y que trabajarán con los grupos parlamentarios en la investidura de Pedro Sánchez.

Respecto a las críticas del expresidente del Gobierno Felipe González a la concesión de la amnistía señaló que lo que hace el PSOE es coherente con «la mejor tradición socialista». A las críticas del ex jefe del Ejecutivo se sumó este miércoles el exvicepresidente del Gobierno vasco y exministro de la Presidencia socialista, Ramón Jáuregui, que rechazó una posible amnistía porque, en su opinión, «no es constitucional» y porque implicaría una «legalización» de la unilateralidad y los «actos de deslealtad y de atentados a la Constitución» llevados a cabo durante el procés. «A mí no me parece que sea posible borrar todo esto, aunque soy partidario de que se busquen mecanismos para que la interlocución política con el nacionalismo y con el nacionalismo catalán en general sea posible», precisó Jáuregui, insistiendo en su defensa a la «institucionalidad del Estado».

Bolaños insistió en que van a trabajar siempre dentro de la Constitución. Pero eludió dar detalles y apuntó que lo harán «en su momento», cuando el rey encargue a Sánchez formar una mayoría parlamentaria. Según el ministro, la derecha está intentando «atemorizar» a los españoles diciendo que viene «el apocalipsis», pero a pesar de ello los socialistas seguirán apostando por la convivencia y cumpliendo la Constitución.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, afirmó que los militantes del PSOE tendrán oportunidad de pronunciarse llegado el momento sobre estos asuntos, aunque no fue más específica. Los estatutos del PSOE contemplan que se celebren consultas a las bases sobre asuntos de especial trascendencia. Fuentes de la dirección recuerdan, no obstante , que solo son obligatorias para ratificar pactos de Gobierno (no de investidura) o apoyos a la investidura de un tercer partido pero no a las propias.

La amnistía que proponen Junts y ERC beneficiaría a más de 3.000 procesados desde el 2017 Xosé Gago

Asens rebaja la gravedad

Desde Sumar trataron también de restar dramatismo a las exigencias de Puigdemont. El exportavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, designado por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, como interlocutor en las negociaciones con Junts, aclaró este miércoles que la amnistía que plantea Puigdemont es la condición para la investidura de Sánchez, no la «condición previa» para hablar de ella, a pesar de que el líder de Junts no se expresó en esos términos. Según Asens, que acompañó a Díaz en su visita a Puigdemont en el Parlamento Europeo, el líder de Junts habló de la ley de amnistía, pero «no descartó otras vías para lograr el mismo efecto que tenga otro nombre» y añadió que «hay diferentes posibilidades para intentar pasar página de lo que ocurrió en 2017». Aseguró además que si el expresidente catalán hubiera exigido un referendo «no habría habido negociación».

Los expertos rechazan o ven difícil el encaje constitucional de la amnistía Enrique Clemente

Asens considera más problemático acceder a la petición del expresidente catalán que haya un «relator» que dé cuenta de los acuerdos asumidos entre las dos partes. «Yolanda Díaz ve el tema del relator como algo problemático», señaló. Para Asens, eso es algo propio de los conflictos armados o los procesos de paz.

Feijoo se abre a negociar el «encaje territorial de Cataluña» sin amnistía y pide otra reunión con Sánchez

El dirigente popular ha hecho hincapié en que Podemos forma parte del Gobierno en funciones «y que ese partido señale a Felipe González como criminal de Estado es la absoluta falta de dignidad» del PSOE

El líder del PP y candidato a la investidura como presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, ha insistido este miércoles en que, junto al PSOE, necesitan construir una legislatura «a la alemana, mirar hacia adelante y contribuir al abrazo entre españoles» y resolver la cuestión territorial en Cataluña, algo novedoso para el PP.

«Tengo la mano tendida al PSOE con más intensidad que nunca para que España no caiga en una anomalía democrática y que una persona buscada por la Justicia decida el futuro de nuestro país. Hace falta una propuesta y un encaje del problema territorial de Cataluña, pero se hará dentro del encaje constitucional o no se hará», ha agregado el líder del PP.

Sin embargo, el candidato a la investidura no ha especificado en qué consistiría ese «encaje» ni cuál podría ser el precio a pagar. Feijoo no se niega a reformar la fiscalidad catalana, pero no está dispuesto a ceder a las exigencias planteadas por Carles Puigdemont, exlíder de Junts encargado de las negociaciones para una posible investidura de Sánchez, al que le ha pedido una segunda reunión.

En la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con el presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, Núñez Feijoo ha llamado al PSOE a «recapacitar» y a optar por la «tercera vía» que sería un pacto entre partidos constitucionalistas que construyan «grandes consensos» y ha subrayado que el «94 % de los votantes» que se decidieron por opciones constitucionalistas «no pueden ser chantajeados» por el 6 % que prefirió el independentismo, y ha vuelto a proponer un ejecutivo de coalición con el PSOE..

«Es inaceptable aceptar amnistía, un referendo o financiar el independentismo. No se puede aceptar la quiebra del estado de derecho o (que se afirme) que España no es una democracia», ha dicho el dirigente popular, que se ha negado a aceptar que las opciones sean pactar con el independentismo o nuevas elecciones.

Defensa a Felipe González

Además, ha censurado este miércoles el silencio del jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, y del PSOE tras los ataques de Podemos al expresidente del Gobierno Felipe González. A su entender, «el que calla, otorga».

El ex líder de Podemos Pablo Iglesias acusó a González de ser responsable de «los mayores crímenes que puede cometer un Estado», refiriéndose al «terrorismo». Por ello, Feijoo ha afirmado que el PSOE que conocían «ha dejado paso a un partido de Sánchez», «controlado» por el jefe del Ejecutivo en funciones. Así, ha tildado de «sorprendente» que Podemos, uno de los «aliados» del PSOE, «califique al presidente del gobierno Felipe González como un criminal de Estado» y el PSOE «se calle».

A su entender, que cargos de Podemos «señalen» a Felipe González como «un criminal de Estado es ya la absoluta falta de dignidad del partido de Sánchez».

Agenda Canaria

Respecto a su reunión con Clavijo, Núñez Feijoo ha apuntado que se trata de un encuentro «con luz y taquígrafos» en el que se ha construido una «agenda» para buscar «la igualdad de los ciudadanos canarios con respecto a los que viven en la península».

«Es una agenda que busca la igualdad, no la excepcionalidad o el privilegio», ha dicho el presidente del PP, que ha reconocido la realidad «ultraperiférica e insular» de Canarias y sus dificultades en cuestiones de accesibilidad y movilidad de sus ciudadanos y empresas. También ha dicho ser sensible con los «desperfectos» que todavía sufre La Palma y se ha comprometido a rebajar el IRPF en esa isla hasta que recupere el PIB previo al volcán.

Asimismo, ha prometido cumplir en materia de infraestructuras hidráulicas, viarias y educativas y abordar cuestiones como la migración o la financiación autonómica, a la par que ha criticado los «incumplimientos» en las promesas de inversión por parte del actual Gobierno de España. El presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, ha convenido con Núñez Feijoo en que su partido, «por supuesto», va a «estar en los grandes acuerdos» de Estado y ha subrayado que «la solución para Canarias pasa por la colaboración y la implicación del Gobierno» de España.

Por eso, ha agradecido al presidente del PP su «claridad, rotundidad y conocimiento de los problemas» de Canarias «y su predisposición» para buscar soluciones a los mismos. «Creemos que las sociedades avanzan, se desarrollan y resuelven sus problemas desde la concordia, el acuerdo y la tranquilidad y el sosiego, y en eso el Gobierno canario y Canarias van a estar», ha aseverado.

Sobre el contenido de la reunión con Núñez Feijoo, el presidente canario ha explicado que han abordado el sistema de financiación autonómica, porque le «preocupa mucho que se abra un melón y que sea utilizado para beneficiar a unas comunidades frente a otras en función de los apoyos parlamentarios».

También han hablado de inmigración y de la financiación de la sanidad por el coste del servicio que se presta; y han coincidido en que una hipotética reforma de la Constitución «no se puede hacer a medida, no es un chicle», ni se puede pretender que haya «comunidades autónomas de primera y de segunda».

Otros asuntos incluidos en la conversación entre Clavijo y Núñez Feijoo han sido «los incumplimientos» del Gobierno de Pedro Sánchez con lo pactado en los Presupuestos Generales del Estado, así como el compromiso de trazar «una senda de cuatro años» para abordar el convenio de infraestructuras hidráulicas o las infraestructuras educativas.

Del «no» preventivo a Sánchez a poner condiciones previas: claves de la evolución de Puigdemont

Jordi Turull es el secretario general de Junts, pero desde el 23J su liderazgo se ha visto completamente eclipsado por el dirigente prófugo

A ocho días de las elecciones generales del 23 de julio, Carles Puigdemont afirmó tajante que Pedro Sánchez no sería investido con los votos de JxCat. Menos de dos meses después, el expresidente de la Generalitat se abre a negociar, pero con cuatro condiciones previas y un puñado de matices a analizar.

Estas son las claves de su evolución y las puertas que deja abiertas, sin dar por hecho su aval a la investidura de Sánchez y sin renunciar a la «unilateralidad» si algún día la ve necesaria:

1. «Sánchez no será presidente con los votos de Junts»

«Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts. No puede serlo, por muchas razones, pero le diré una muy clara: Pedro Sánchez miente e incumple. Y como ya lo ha hecho varias veces, ¿exactamente qué incentivo tenemos nosotros para hacer presidente a un mentiroso y un incumplidor?»: eso fue lo que dijo Puigdemont en una entrevista al diario Ara publicada el 15 de julio, la semana anterior al 23J.

Mientras la cabeza de lista de JxCat al Congreso, Míriam Nogueras, se mordía la lengua en los mítines para no ir tan lejos, Puigdemont parecía cerrar la puerta a hacer valer su influencia si las urnas le otorgaban la llave de la gobernabilidad, una rotundidad que incomodó entonces a los sectores más pragmáticos del partido.

2. La llave de Junts

La noche electoral, cuando todos los focos se dirigieron hacia él, publicó un mensaje en la red social X en el que advertía de que «Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes», pero ya no descartaba ningún escenario: empezaba a dejarse margen de maniobra. El 29 de julio, tras el recuento definitivo de los votos, lanzó un nuevo mensaje, en el que pedía «discreción» y avisaba de que ni las presiones ni el «chantaje político» lo doblegarían, una advertencia implícita a PSOE y Sumar, si bien añadía un matiz reflexivo: «Tener la llave es circunstancial. Un día la tienes y al día siguiente no, y no lo podemos perder nunca de vista. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo a perderla, ni en la sobreactuación ante un poder que es inevitablemente efímero».

El exministro socialista Jordi Sevilla pide nuevas elecciones ante las condiciones de Puigdemont para la investidura La Voz

3. Algo más que una foto

En el mismo mensaje del 29 de julio, Puigdemont dedicó un largo párrafo a enumerar las «amenazas», las «campañas de difamación», las tramas «delirantes» en que lo involucraron determinados dosieres policiales, el espionaje y los insultos de los que ha sido objeto en «cinco años y nueve meses en el exilio».

Más de una vez ha dejado entrever su profundo malestar con los socialistas por el ninguneo hacia él y su partido, por no querer reconocerlo hasta hoy como interlocutor legítimo, y precisamente por eso la fotografía de este lunes con la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, cobra valor para él, como gesto de reconocimiento y desagravio de una formación estatal, una imagen rehabilitadora que puede pedir que se repita con Sánchez.

4. Amnistía para empezar a hablar

Desde un principio, las dos condiciones de Junts eran amnistía y autodeterminación, pero en su conferencia de ayer martes en Bruselas Puigdemont matizó que, al menos la amnistía no puede ser fruto de la negociación para apoyar la investidura de Sánchez, sino que debe ser una premisa previa: reclama pasos efectivos, en las próximas semanas, hacia la desjudicialización, por parte del Congreso y por parte del Gobierno a través de Fiscalía y Abogacía del Estado.

Sus otras condiciones previas son reconocer la legitimidad del independentismo sin someterlo a espionaje, incorporar una mediación para verificar el cumplimiento de los acuerdos y establecer como límite negociador no la Constitución, sino los tratados internacionales sobre derechos humanos y libertades.

El Gobierno ve difícil satisfacer las demandas de Puigdemont para investir a Sánchez: «Nos separa un mundo de esas posiciones» La Voz

5. Condiciones que aún no ha avanzado

Puigdemont, que en los últimos años ha defendido la vía de la confrontación, en contraste con la apuesta de ERC por el diálogo, ha fijado sus condiciones imprescindibles para sentarse a negociar, pero no ha desvelado cuáles serán sus exigencias para que JxCat invista a Sánchez, si bien ha dado a entender que habrá que avanzar en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación.

Incluso ha dejado caer cuál sería el paraguas legal: el artículo 92 de la Carta Magna, que señala que «las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referendo consultivo de todos los ciudadanos», convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno «previamente autorizada por el Congreso».

6. Sin renunciar al botón nuclear

«Estamos preparados por si hay elecciones», alertó Puigdemont en su conferencia, para prevenir a Sánchez de que no dé por hecho el apoyo de Junts, porque, si no cumple sus reglas, a su partido no le temblará el pulso para forzar una repetición electoral.

Fuentes de su entorno consultadas por EFE recuerdan el «error» que cometió Mariano Rajoy en el 2017 al «no creerse» que Puigdemont fuese capaz de organizar el referendo y, ahora, «el PSOE cometería el mismo error» si pensase que no se atreverá a forzar nuevas elecciones si Sánchez desdeña sus condiciones.

7. Eclipse de los líderes de Junts

Laura Borràs ostenta la presidencia de JxCat y Jordi Turull es el secretario general, pero desde el 23J su liderazgo se ha visto completamente eclipsado. Todo el mundo ha entendido que la negociación pasa por Puigdemont, que desde mayo del 2022 no tiene ningún cargo orgánico en la dirección del partido: «España, capital Waterloo», resumió gráficamente Josep Lluís Alay, estrecho colaborador del expresidente catalán, la misma noche electoral.

La autoridad política y moral de Puigdemont dentro de su partido sigue siendo máxima y, mientras tanto, ERC se ve relegada y sin protagonismo negociador, aunque sus votos son también claves.