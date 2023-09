El Gobierno ve difícil satisfacer las demandas de Puigdemont para investir a Sánchez: «Nos separa un mundo de esas posiciones»

Carles Puigdemont en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas. DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

Las demandas de Puigdemont para investir a Pedro Sánchez han provocado este martes una disparidad de opiniones. También dentro del seno socialista, donde algunos barones y ministros del Gobierno han expresado su disconformidad sobre que el presidente del Gobierno en funciones se reúna «con un prófugo» para decidir la gobernabilidad del país.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha asegurado este martes que las posiciones políticas de Puigdemont, para negociar la investidura del próximo presidente «están en las antípodas» de las que defiende el Ejecutivo.«Nos separa un mundo de esas posiciones, están en las antípodas», ha declarado Rodríguez.

Según la ministra en funciones , el planteamiento del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para ser reelegido pasa por «el diálogo, un marco que es la Constitución y un objetivo que es la convivencia». El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha incidido en que cualquier medida que adopte el Ejecutivo debe estar «encauzada dentro del marco de la Constitución y de lo que ésta permite».

La secretaria general del Partido Socialista de Navarra y presidenta foral, María Chivite, que ha señalado que «reunirse en el extranjero con una persona que al final está huido de la Justicia española, no es algo con lo que pueda estar muy de acuerdo».

Ha puntualizado que respondía como secretaria general del Partido Socialista, no como presidenta, pues entiendo que la vicepresidenta del Gobierno fue en calidad de líder de Sumar, no como vicepresidenta. Y sobre las condiciones de Puigdemont, ha declarado que no ha visto las declaraciones: «No las he leído, no las he oído y en todo caso el Partido Socialista tiene muy claro que todo lo que sea dentro del marco de la Constitución se puede negociar, fuera no».

Felipe González rechaza la amnistía y la mayoría que busca Sánchez para gobernar La Voz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha rechazado las demandas de Puigdemont, las ha tachado de «estafa masiva» y ha sostenido que «no sorprenden a nadie». «Aquí el único que no está mintiendo es el independentismo, y los de Bildu», ha sostenido. A su parecer, «de ninguna manera España puede tragar con esto», con «las exigencias de este gente».

Así, ha criticado que quieran decir que el 1-O «no ha existido» ni que tampoco lo han hecho «los jueces», ni la ley ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque cree que es «ir contra la verdad» e ir «contra la razón». «Pretenden que toda España mire para otro lado y que olvidemos todo el daño causado y todo este atropello constante. Es una estafa masiva. Esto es una estafa masiva al Estado de Derecho, a la ley, a los jueces, a la verdad y a la a todos los españoles. No se puede tragar con esto», ha sentenciado la jefa del Ejecutivo regional. Y es que ha criticado que intenten crear «un mundo paralelo» fuera de la ley, fuera de la verdad y fuera de la realidad «para hacer lo que les dé la misma gana, para que cuatro estén sometiendo a España entera».

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha asegurado que «la línea que debe seguir Puigdemont» es la de «la cárcel, ni más ni menos» y que es «algo que no se ha visto en ningún país serio, por lo menos en ningún país donde se diga respetar la libertad y los derechos fundamentales» de los ciudadanos.

Puigdemont reclama la amnistía total para investir a Sánchez y le exige a este un «compromiso histórico» con Cataluña La Voz

Por parte del PNV, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha defendido que «los problemas que tienen su origen en causas políticas deben encontrar en la política el cauce para su solución».

En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Zupiria ha indicado, en relación al debate sobre la investidura del futuro presidente del Gobierno de España, que es una cuestión que «atañe a los partidos políticos» y, por lo tanto, como Gobierno, van a intentar no pronunciarse sobre este proceso, «máxime teniendo en cuenta que es un gobierno de coalición formado por dos partidos políticos que tienen opiniones y posiciones diferentes ante las cuestiones que, seguramente, se van a plantear en este debate».

También la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha asegurado que el Ejecutivo catalán comparte «plenamente» las condiciones expuestas este martes por Carles Puigdemont para negociar una investidura y ha pedido unir fuerzas del independentismo.

«Celebramos que Junts se decante hacia la vía de la negociación», ha afirmado en rueda de prensa este martes tras la reunión del Consejo Ejecutivo, y ha defendido que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostenido esta vía desde el principio de la legislatura. La portavoz de la Generalitat ha defendido que la negociación es «la vía más efectiva para resolver el conflicto político con el Estado español».