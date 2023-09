Un joven pierde la vida tras quedarse atrapado en un ascensor por un corte de luz provocado por la Dana en Toledo

Destrozos causados por la Dana en el municipio toledano de Casarrubios del Monte. Manu Reino | EFE

La localidad toledana de Casarrubios del Monte se encuentra este lunes consternada por el fallecimiento de un chico de 22 años que quedó atrapado en un ascensor tras un corte de luz debido a la Depresión Aislada en Niveles Altos. Los profesionales de rescate no lograron completar a tiempo su rescate.

Fuentes municipales han mostrado a Efe su pesar por el fallecimiento de este joven y han asegurado que la situación en Casarrubios es «un desastre», con el pueblo —de unos 5.400 habitantes— sin servicio de telefonía móvil, entre otros destrozos.

Las fuertes lluvias registradas durante la noche de este domingo al lunes ha dejado multitud de casas inundadas, las cuales se han quedado también sin luz, y donde se ha precisado la ayuda de los servicios de emergencias.

Estas mismas fuentes han aseverado que no pueden concretar cuántas incidencias se han producido en el municipio, ya que han incidido en que no hay cobertura de móvil en la localidad y los vecinos no pueden llamar y han considerado que las doce llamadas que se han recibido en el Ayuntamiento «no reflejan la realidad» del pueblo.

En cualquier caso, la Policía Local ha asegurado que están desbordados ante la situación del municipio, en el que tanto el alcalde, Jesús Mayoral, como todos los concejales y demás voluntarios trabajan desde esta noche para que la localidad pueda recuperar la normalidad lo antes posible.

Estas mismas fuentes han apuntado que, previsiblemente, Casarrubios del Monte pedirá la declaración de zona gravemente afectada por la multitud de daños que se han producido en el municipio.

Al menos cuatro fallecidos y tres desaparecidos a causa de la Dana

Al menos cuatro personas han fallecido en España y tres más permanecen desaparecidas a consecuencia de los efectos que deja la depresión aislada en niveles altos de la atmósfera (DANA) desde este viernes hasta el lunes a buena parte del país y cuyas intensas lluvias han provocado inundaciones y riadas en numerosas localidades.

El sábado, 2 de septiembre, fallecieron dos personas en el barranco Gorgol de Tramacastilla de Tena, localidad que pertenece al municipio de Sallent de Gállego (Huesca). Se trata de dos jóvenes, vecinos de Zaragoza de 31 y 34 años de edad.

Los barranquistas se encontraron con problemas en la última poza del barranco al verse sorprendidos por una gran crecida provocada por las intensas lluvias. Hasta el lugar se trasladó personal del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Panticosa, que no pudo utilizar el helicóptero en el rescate.

A pesar de que las tareas de reanimación practicadas a sendos jóvenes, el médico solo pudo certificar la muerte de ambos posiblemente por ahogamiento, dado el fuerte caudal de agua acumulado en el barranco.

Además, este lunes en Bargas (Toledo) ha dejado un hombre fallecido, según confirmó en Onda Cero el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Según ha informado Radio Castilla-La Mancha, el cadáver ha sido hallado en el interior del vehículo, y todo apunta a que el temporal ha provocado el fallecimiento.