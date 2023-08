El PP niega subastas para la investidura de Feijoo y ofertará los mismos pactos a todos los grupos

Feijoo junto a Cuca Gamarra, candidata del PP a Presidenta de la Mesa, en el hemiciclo. chema Moya | EFE

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha rechazado que vayan a entrar en una «subasta» con los grupos parlamentarios durante la ronda de contactos del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, mientras que ha detallado que el acuerdo ofrecido a Pedro Sánchez será la misma que hagan al «resto» de partidos.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Gamarra ha querido dejar claro que «hay dos maneras de entender la política: servirse de ella como hace Sánchez, o servir a los españoles como hace Feijoo». En este sentido, ha descartado que desde el PP vayan a entrar en una «subasta» con los grupos parlamentarios porque «hablen con quien hablen», los principios son «exactamente los mismos».

«Son los principios básicos para el PP los que ayer se entregaban al PSOE y es el mismo planteamiento que hay para el resto de las fuerzas políticas», ha aseverado la dirigente 'popular', señalado que sus valores «tienen el límite en la Constitución» y son garantía de igualdad entre todos los españoles.

Gamarra ha reiterado que el documento entregado ayer a Sánchez durante el encuentro será la hoja de ruta de cara a la investidura de Feijoo el próximo 26 y 27 de septiembre. «Lo mismo que planteamos en nuestro programa electoral y que ha sido votado, es lo que trasladamos y lo que hablaremos con otras fuerzas políticas, pero no iremos nunca más allá», ha remarcado.

Señala además que los españoles pudieron ver ayer cómo entiende el presidente Feijoo el ejercicio de la política y el servicio público, el del contacto permanente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. «Esto es lo que debería ser normal», ha sostenido.

Al ser preguntada por la llamada del miércoles entre Feijoo y el lendakari, Iñigo Urkullu, Gamarra ha remarcado las palabras del líder popular en las que destaca que existe «cordialidad y franqueza» entre dirigentes políticos.

Considera que el diálogo entre distintas fuerzas políticas deberían ser la «normalidad democrática» y que el contacto con los presidentes autonómicos es «fundamental».

También ha valorado el encuentro que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados con Sánchez. Gamarra cree que el líder socialista evidenció una política de «no es no» al PP y de «sí es sí» a los independentistas, algo que a su juicio contrasta con el «ejercicio de responsabilidad» que demostró el líder de su formación.

Calviño habla de pantomima

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha calificado de «pantomima» la propuesta de acuerdo de investidura que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, trasladó el miércoles a Pedro Sánchez, asegurando que «no tiene sentido» cuando se quiere derogar todo lo que ha hecho el Gobierno.

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, Calviño ha sostenido que la propuesta no le parece «seria» porque «en dos años no se puede construir nada» y que el país no está para «perder el tiempo». Así, ha resaltado que lo «deseable» para la estabilidad de España es que tenga un nuevo gobierno «cuanto antes» capaz de culminar lo llevado a cabo en los últimos cinco años.

Preguntada sobre qué estabilidad podría tener el país con un Ejecutivo del PSOE con el apoyo externo de partidos como PNV, EH Bildu, Junts o ERC, la vicepresidenta en funciones ha defendido que en la última legislatura, siguiendo la misma fórmula, se han sacado adelante más de 200 leyes y se ha hecho una política «muy positiva» desde el punto de vista económico y social.

«(Las medidas) nos permiten iniciar el curso con un crecimiento económico más fuerte que los países de nuestro entorno, una inflación más baja que los países de nuestro entorno y una situación más sólida» ha asegurado.

La amnistía

Calviño, sobre la posible ley de amnistía, ha defendido que las negociaciones que el PSOE está teniendo con el resto de formaciones políticas tienen que producirse «en el marco de la Constitución» y en el «diálogo» con los partidos que representan «la diversidad de nuestro país».

En este sentido, ha rechazado hablar de la ley en términos «específicos» y ha recordado la situación de Cataluña en el 2017 que, con «mucha paciencia» y un «trabajo constante», se ha mejorado.

«Creo que no tenemos que volver atrás y tenemos que seguir mejorando la convivencia en Cataluña y que en los próximos años nos permitan que Cataluña vuelva a ser el motor económico que nunca debió dejar de ser en nuestro país», ha zanjado.

En esa línea, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha asegurado este jueves «con total contundencia» que la convocatoria de un referendo no está contemplada en las negociaciones del PSOE con los independentistas de cara a recabar apoyos para una posible investidura porque «no está en la Constitución».

En una entrevista en Telecinco, Rodríguez ha insistido en que el PSOE «solo trabaja con un marco que es el de la Constitución para dar respuesta a la cuestión territorial».