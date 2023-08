Urkullu conversará hoy con Feijoo por teléfono, aunque advierte de que la negociación corresponde ahora a los partidos

Unanue | EUROPAPRESS

El lendakari Iñigo Urkullu ha aceptado mantener este martes una conversación con el presidente del PP y aspirante a ocupar la Moncloa, Alberto Núñez Feijoo, con quien charlará por teléfono, pese a advertir de que la negociación antes del debate de investidura del 26 y 27 de septiembre «corresponde a los partidos» y no a los presidentes de Comunidades autónomas.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el lendakari ha admitido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, le escribió este pasado lunes para mantener una charla y se comprometió a hablar con él «no en una reunión, sino una conversación telefónica» este mismo martes, tras la reunión con su Gabinete. A su juicio, existen tiempos diferentes, uno «el previo al debate de investidura, el 26-27 de septiembre», y otro «el posterior al debate de investidura, si Alberto Muñoz Feijoo es elegido presidente».

«El tiempo previo en el que nos hallamos, creo que corresponde a los partidos políticos. La negociación, en su caso, para la conformación de mayorías, para la elección de presidente y su investidura, o corresponde a los presidentes de comunidades autónomas», ha añadido.

Además, ha apuntado que, si se habla de presidentes de comunidades autónomas, Feijoo «sabe perfectamente que, salvo Cataluña, Canarias y Euskadi», el resto de comunidades autónomas, ciudades autónomas, «están presididas o bien por el PSOE o bien por el propio PP». Por ello, ha añadido que el aspirante popular a la Moncloa »sabe muy bien cuál es el planteamiento que los presidentes de comunidades autónomas pudieran hacerle». «Creo que sabe muy bien también cuál es el planteamiento que Cataluña le pudiera hacer», ha dicho, a la vez que ha destacado que «tienen el mismo planteamiento de comunidades históricas con las que no lo son».

No obstante, ha asegurado que, «atendiendo a los tiempos, lo lógico» sería que, si tras las fechas establecidas para su investidura, Alberto Núñez Feijoo es elegido presidente, se produzca una conversación con él «en su calidad de lendakari» para abordar las cuestiones «que afectan a Euskadi». «Estamos en el tiempo previo, en el de los partidos políticos. Aún así, pero no me negaré nunca a hablar ni con Alberto Núñez ni con nadie. Es algo que creo que he practicado siempre», ha señalado.

Cambio de modelo territorial

Urkullu ve la actual «situación política» española como una «nueva oportunidad» para abordar lo que la Transición «no resolvió bien en relación con la cuestión territorial del Estado».

Durante su comparecencia, el lendakari se ha referido a la situación política creada en España tras las últimas elecciones generales que, según ha indicado, hace que para formar mayoría en el Congreso sea necesario «el apoyo de los partidos nacionalistas de Euskadi, Cataluña y Galicia». Esto permite abrir, en su opinión, «una nueva oportunidad» a través del diálogo político e institucional, para abordar lo que la transición «no resolvió bien» en relación con la cuestión territorial del Estado.

«Me refiero a la creación de un nuevo modelo de Estado que dé una respuesta más adecuada y justa a la realidad actual. No debemos olvidar que en Euskadi hay una amplia mayoría partidaria de lograr más y mejor autogobierno. Y hay que darle respuesta, buscando el consenso más amplio posible, tal y como lo tenemos recogido en nuestro programa de Gobierno», ha dicho Urkullu, quien ha incidido en su «compromiso para ampliar y mejorar el autogobierno de Euskadi».

Ha abogado en este sentido, por «un modelo de Estado que dé respuesta también a la situación actual y a las aspiraciones de Euskadi» y que «dote de más entidad y capacidad a las instituciones vascas».