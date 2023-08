Otegi afirma que será candidato a lendakari si así lo decide EH Bildu y asegura que aspiran a ganar el Gobierno Vasco

Arnaldo Otegi en una rueda de prensa. Javier Etxezarreta | EFE

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este martes que será el candidato a lendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas si EH Bildu así lo decide. Además, ha asegurado que aspiran a ganar el Gobierno Vasco, «sin ansiedades ni especiales obsesiones ni especiales prisas».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que, si la gente dentro de EH Bildu, decide que va a ser él su candidato a lendakari, lo será. «Voy a decidir en función de si es bueno o no», ha subrayado. Además, ha asegurado que EH Bildu aspira a ganar las elecciones autonómicas en los tres territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca.

«Hay gente en el país que intenta proyectar la idea de que a EH Bildu se le alarga mucho el colmillo porque quiere desalojar a un determinado partido (PNV) de una determinada institución», ha indicado. Frente a eso, ha defendido que no conciben «el futuro de este país sin la existencia de un partido de centro derecha nacional vasco como puede ser el PNV».

«No sabemos si en el PNV hay gente que piensa que se puede construir este país sin la existencia de la izquierda independentista, probablemente sí, pero nosotros no concebimos un país sin que haya otros sectores sociales y políticos, y en este caso desde el punto de vista abertzale, sin que exista un centro derecha, un centro izquierda. Ahora tienen un debate sobre qué son en este país, aglutinado en torno al PNV», ha señalado.

Por ello, ha manifestado que pretenden gobernar Euskadi, pero no tienen «ni ansiedades ni especiales obsesiones ni especiales prisas». A su juicio, «lo importante no es tanto el candidato, sino qué se quiere hacer con el país». «Y creo que es evidente en los últimos meses y años en esta parte de nuestra nación, en estos tres territorios, los problemas son de tal envergadura que ya no se pueden ocultar. La gente sabe que hay un problema en Osakidetza (el servicio vasco de Salud), que hay problemas en educación, la gente sabe y ya es conocido que hay problemas con el modelo policial, la gente sabe que hay un problema evidente con los derechos de las mujeres, y con los cuidados para la gente, que no están regulados en términos de servicios públicos», ha subrayado.

Relevo al PNV

Arnaldo Otegi ha conseguido en el último año acercarse al PNV a nivel municipal y situarse como primera fuerza en el País Vasco en la radiografía de las generales. Con un electorado y un plantel político cada vez más tolerante con la formación independentista, Otegi ha normalizado su actuación política al convertirse en el socio vasco preferido por el PSOE.

En las municipales del pasado mayo, consiguió que EH Bildu aumentara casi un 4,5% en porcentaje de voto y se hizo con Vitoria, la capital de provincia menos nacionalista en la que fue tercera fuerza y ahora es líder. En San Sebastián se quedó a un concejal de superar a los 9 del PNV y en Bilbao se situó como segunda fuerza. Y en las generales, superó en escaños (seis) a su rival regional (5).

Las polémicas por la inclusión en sus listas de condenados de ETA por delitos de sangre pareció no surtir efecto pernicioso. Otegi centró su campaña en los ejes del municipalismo, la reivindicación de la soberanía vasca a través de vías democráticas y, sobre todo, en posicionarse en contra de la «amenaza» que supondría un Gobierno de PP y Vox.

Con un PNV más centrado en la agenda autonómica y descontento con la labor de Sánchez, Otegi pudo comerle la tostada a su rival y pedir el voto masivo para su formación a fin de frenar el avance de las derechas, convirtiéndole en el adalid del «antifascismo» regional. Ello, junto a contribuir a la rúbrica de medidas sociales con la coalición PSOE-Podemos, llevó a hacerle el preferido de Sánchez en el País Vasco y normalizar su funcionamiento político.

Según el último sondeo que publicó Sigma Dos, EH Bildu crecería hasta siete representantes en una hipotética repetición electoral, incluido el parlamentario que ya obtuvo en Navarra en las últimas generales, mientras que el PNV caería hasta 4.