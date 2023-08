Sin margen para unos nuevos presupuestos por la incertidumbre política

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El Gobierno de coalición cumplirá dos meses en funciones un par de días antes del debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo. Esto conlleva una serie de limitaciones que dejan al Ejecutivo sin capacidad de aprobar leyes ni de presentarlas en Cortes. Y esa restricción supondrá la obligación de prorrogar las cuentas de este año, ya que es a finales de septiembre cuando el proyecto de ley debería presentarse en el Congreso, por lo que el 2024 comenzará sin un nuevo marco presupuestario. Sería la quinta vez que esto sucede en los últimos 10 años.

Así lo recoge el artículo 134 de la Constitución, que establece que los Presupuestos Generales del Estado deben llevarse a la Cámara Baja «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior», lo que coincide con el debate de investidura del candidato popular.

El Ministerio de Hacienda ni siquiera se ha planteado, por ahora, definir para el 2024 un nuevo límite de gasto no financiero del Estado. Lo previsible es que esto suceda con la formación del nuevo Gobierno, algo que parece lejano en estos momentos, ya que Feijoo no cuenta con los apoyos necesarios para ser investido y se abrirán entonces dos meses para que el rey proponga o no a Pedro Sánchez como candidato.

Este límite o techo se trata de un paso previo a la elaboración de los Presupuestos y sirve, precisamente, como herramienta de gestión de los mismos, ya que es el tope con el que la Administración Pública tiene que cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Este año se añade una particularidad, y es aclarar cuál será la senda de consolidación fiscal ante los ajustes que exige Bruselas a partir del próximo año, una patata caliente para quien lidere el próximo Gobierno.

Sin debate autonómico

La elaboración de las cuentas anuales del Estado suele arrancar en julio con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Ministerio de Hacienda se reúne con los representantes autonómicos del ramo —y en la Comisión Nacional de Administraciones Locales con los ayuntamientos— para marcar los objetivos de déficit.

La cumbre no ha podido convocarse este verano al hallarse España en período electoral. El año pasado fue una cita clave, ya que las comunidades autónomas dispusieron entonces de una financiación récord: 134.336 millones de euros, un incremento del 24 % respecto al ejercicio anterior. Las comunidades han apremiado al Gobierno a convocar de nuevo el Consejo para, entre otros asuntos, cerrar el debate sobre la financiación autonómica.

Sin techo de gasto fijado ni capacidad para llevar al Congreso un proyecto presupuestario, la Constitución establece la prórroga automática de las cuentas del Estado en caso de que no se apruebe la Ley de Presupuestos «antes del primer día del ejercicio económico correspondiente».