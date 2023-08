El Gobierno catalán ve prioritaria la amnistía y cree que la investidura de Feijoo no les interpela

Aragonès y la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà Andreu Dalmau | EFE

La consejera de Presidencia del Ejecutivo catalán, Laura Vilagrà, ha fijado como objetivo prioritario para el Govern la consecución de una amnistía, «una línea roja», y ha dicho que la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo, no les «interpela», por lo que ERC no se reunirá con él. «Mi partido no ha votado nunca al PP y nunca lo hará. En este sentido la investidura de Feijoo no nos interpela», ha dicho este miércoles en declaraciones a la prensa desde Prada de Conflent (Francia), antes de participar en la entrega del premio Canigó 2023, en la clausura de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE).

El líder de los populares fue designado ayer por el rey Felipe VI como el candidato a formar Gobierno, después de que el monarca concluyera una ronda de contactos con los representantes de siete de los partidos políticos con representación parlamentaria y pese a ser consciente de que el líder del PP no cuenta con los apoyos necesarios para lograr la investidura, que se celebrará los días 26 y 27 de septiembre.

Vilagrà ha expresado que los objetivos del Govern y de ERC son «ambiciosos» desde el punto de vista «nacional y social», tanto en lo que respecta a la amnistía como a la autodeterminación. Y ha afirmado que la negociación llevada a cabo entre el Gobierno y el Govern «ha dado sus frutos», ya que los líderes independentistas encarcelados «están en casa desde hace tiempo» y se ha modificado el delito de sedición: «Aquellos fueron los primeros pasos, pero ya dijimos que no eran suficientes», concluyó.