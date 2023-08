Feijoo tiene 34 días para convencer al PNV de que apoye su investidura

Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

La sesión de investidura del candidato Alberto Núñez Feijoo ya tiene fecha: el 26 de septiembre. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció este miércoles que el pleno será dentro de 34 días tras acordarlo con el líder popular, que por ahora parte con 172 escaños a favor, a cuatro de la mayoría absoluta que le haría presidente en primera votación.

Los populares imponen su criterio y ganan tiempo, frente a la investidura exprés que pretendían los socialistas en la primera semana de septiembre. La hoja de ruta de Feijoo pasa por iniciar el lunes los contactos con el resto de grupos parlamentarios, una vez se constituyan formalmente tras el plazo de registro que les dio Armengol. Génova transmite que las negociaciones se entablarán con todos los partidos con la única excepción de Bildu, y con el PNV como socio prioritario, si bien los nacionalistas vascos insisten en su negativa a cualquier acuerdo que incluya a Vox en la operación. El presidente del PP insistió el martes, tras reunirse con Felipe VI, que el apoyo de los de Abascal se produce «sin exigencias», y que el suyo será un Gobierno en solitario.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, reconoció que mantendrá una reunión con Feijoo, pero «de cortesía», ya que su formación mantiene la línea roja de que no entrará en «combinaciones» en las que esté Vox, un partido crítico con el actual esquema territorial de autonomías. El diputado consideró, además, que el dirigente popular no será investido presidente «salvo gran sorpresa». «Ahora bien, con estas cosas no se sabe hasta el último momento», matizó.

Y a esto último se aferran los populares. Carmen Fúnez, una de las vicesecretarias del PP, dijo estar «convencida» de que a los nacionalistas vascos les pueden «interesar las propuestas» que harán «en pro del equilibrio de toda España y, por supuesto, al País Vasco». También optimista se mostró la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, quien situó el 26 de septiembre como la fecha del «cambio de rumbo en España». Contrapuso a Feijoo con el socialista Pedro Sánchez, a quien acusó de «comprar o apoio dos independentistas ao prezo que estes lle marquen».

A por díscolos del PSOE

Dirigentes populares abrieron ayer otra opción: que diputados del PSOE rompan la disciplina de voto y apoyen al candidato Feijoo. Ayer recorrieron radios y televisiones para deslizar una vieja propuesta de Vox, que pasaba por convencer a «cinco o seis diputados socialistas buenos» para llevar a Feijoo a la Moncloa. Aunque los populares se cerraron entonces a entablar «conversaciones con diputados individuales», el vicesecretario de cultura, Borja Sémper, apeló ayer a los dirigentes socialistas que se sientan «incomodados» por un Gobierno apoyado en aquellos que «quieren romper la estabilidad». Le atajó el portavoz socialista, Patxi López, al pedirle que «deje de hacer el tonto». «Ningún socialista va a permitir, por acción o por omisión, que la ultraderecha en este país decide las políticas del gobierno de España», zanjó.

Pero Sémper no fue el único en explorar esta vía. «A los socialistas les vamos a decir: ¿Qué preferís, un acuerdo con nosotros o con Bildu? ¿Con nosotros o con Junts? Podéis elegir», preguntó retórico Esteban González Pons, vicesecretario de institucional, en Onda Cero.

También el coordinador del PP, Elías Bendodo, que en la Cadena Ser opinó que «mucha gente entendería que lo más razonable es que los dos partidos, el primero y el segundo, se pongan de acuerdo como ha pasado en otros tiempos».

La sesión activa la cuenta atrás para una posible vuelta a las urnas el 14 de enero

Con el calendario de investidura ya definido entre Armengol y Feijoo, los tiempos en el Congreso están ya claros en una legislatura con riesgo de resultar fallida. El candidato popular necesita convencer al PNV para resultar elegido presidente el próximo 27 de septiembre. Será investido con la mayoría absoluta de la Cámara, algo que en estos momentos se antoja imposible. A las 48 horas se reanuda la sesión para que el candidato vuelva a someterse a la confianza del Congreso, y en esa votación solo se requieren más síes que noes. De nuevo, con los apoyos actuales, Feijoo volvería a fracasar en ese intento.

El 29 de septiembre es cuando realmente empieza a correr el tiempo, ya que el rey deberá proponer a otro candidato a Armengol. Se reanudaría la ronda de consultas con las distintas formaciones parlamentarias con el fin de dar con el aspirante con mayores posibilidades de resultar elegido. Habría así una segunda sesión de investidura. En caso de que Felipe VI no encuentre alternativa, las Cortes se disolverán el 27 de noviembre para una nueva convocatoria electoral, 47 días después de la publicación del decreto.

El 5 de enero del 2024 arrancaría la campaña electoral, que solo duraría una semana tras la reforma legislativa que impulsó el expresidente Mariano Rajoy en el 2016. El domingo 14 abrirían de nuevo los colegios para ir a votar. Sería la tercera vez que esto ocurre en los últimos ocho años, en los que se habrían consumido cinco legislaturas distintas.