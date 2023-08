Sánchez y Feijoo transmiten a Felipe VI su voluntad de presentarse a la investidura

Europa Press

Terminó la primera ronda de consultas a la espera de el rey tome un decisión después de escuchar a todos los partidos. Hoy, tanto Sánchez como Feijoo han mostrado su disposición a Felipe VI de presentarse a la investidura.

El primero que lo hizo fue el presidente del Gobierno en funciones. «Desde el PSOE creemos estar en condiciones de reunir el respaldo parlamentario exigido, como quedó acreditado la semana pasada. En consecuencia, le he trasladado al rey mi voluntad de trabajar para lograr la mayoría para la formación de un gobierno de progreso», ha enunciado. También ha dicho que «sea cual sea» la decisión que adopte el monarca sobre el candidato a la Presidencia, el rey contará con el «respeto y respaldo» del PSOE, como desde el partido han venido manifestando estas semanas, ya que creen que el Partido Popular tiene poca capacidad de negociar y lograr una investidura de Alberto Núñez Feijoo.

En rueda de prensa en el Congreso tras ser recibido en audiencia en Zarzuela, Sánchez ha señalado que el proceso de investidura «no es un trámite de exhibición, sino que tiene la finalidad de lograr la mayoría suficiente», y a su juicio la posible alternativa del PP liderada por Feijoo es «baldía» y su investidura resultaría «fallida». «El señor Feijoo tiene un techo y nosotros partimos de un suelo», ha resumido.

Sánchez se ha ofrecido a dialogar dentro del marco de la Constitución ante la petición de los independentistas de una amnistía en Cataluña como condición para apoyar su investidura. «El diálogo es el método y la Constitución es el marco», ha afirmado el también secretario general del PSOE. Sánchez ha evitado responder a la pregunta de si la amnistía que le piden ERC y Junts per Catalunya entra dentro de la Constitución: «No me corresponde a mí decir qué es o no constitucional, afortunadamente tenemos al Tribunal Constitucional para dirimir esas cuestiones».

Ya por la tarde, hablaba Feijoo tras su reunión con Felipe VI. El líder del PP ha tenido palabras de agradecimiento para CC, UPN y, especialmente, para Vox, por su «apoyo sin exigencias» y la normalidad de las relaciones que ambos mantienen y los gobiernos autonómicos municipales y autonómicos que comparten. Señaló al monarca que ha sido el candidato más votado en las elecciones y que cuenta con el apoyo de 172 diputados de cuatro partidos. También considera que acudir a la investidura es «un deber». «Ningún partido dispone de mayoría absoluta», ha reconocido el presidente del PP.

La recién elegida presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol —expresidenta de las Islas Baleares—, se encuentra de camino a una runión con el rey en la Zarzuela, donde departirá acerca de la elección de un candidato que, posteriormente, intentará reunir los apoyos suficientes en la cámara baja. No obstante, de este encuentro no neceariamente se saldrá con un nombre final. El jefe del Estado puede reservarse el derecho a convocar una segunda ronda de consultas.

Abascal confirma al rey su apoyo con condiciones a una investidura de Feijoo

Antes de la consulta con Sánchez y Feijoo, el líder de Vox, Santiago Abascal, le mostró su preocupación al rey acerca de que «terroristas» y «un prófugo» condicionen la gobernabilidad del país y aumenten, según él, las probabilidades de que el «golpe de Estado» del 1-O quede impune. En una declaración en el Congreso sin preguntas, el líder de Vox ha reiterado su preocupación por el hecho de que los independentistas, «los herederos del terrorismo» e incluso «un prófugo» de la Justicia como Carles Puigdemont vayan a condicionar la política española, pues considera que son «el principal peligro» para España y su unidad. Por ello, le ha trasladado a Felipe VI que apoyará a Feijoo con la condición de que el líder de los populares renuncie a levantar «un cordón sanitario a su partido». Para ello, le exige al líder del PP «explicaciones» tras quedarse Vox fuera de la Mesa del Congreso y pide devolver «la neutralidad» a las instituciones.

Sumar

En lo que respecta a Sumar, su portavoz, Ernest Urtasun, ha asegurado este martes que desde la coalición liderada por Yolanda Díaz serán «plenamente respetuosos» con la decisión que tome el rey Felipe VI de nombrar a un candidato para formar Gobierno, aunque considera que la voluntad de Feijoo, de ir a una investidura responde a «sus crisis políticas internas». «El señor Feijoo está aislado, no tiene aliados», ha insistido Urtasun en declaraciones en Antena 3, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por la ronda de consultas por el Rey, donde ha recalcado que el líder de los populares no tiene posibilidad de formar Gobierno. Desde aquí, ha incidido en que Yolanda Díaz trasladó este lunes al monarca que la «investidura real» es la de reeditar el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, además de reclamar una investidura «lo antes posible».

El PNV mantiene sus votos en el aire

El diputado del PNV Aitor Esteban ha asegurado que si el PSOE quiere apoyos para una investidura de Pedro Sánchez deberá buscar un «mínimo común denominador» entre los partidos que podrían respaldarle, y ahí tendría que estar también el tema del encaje territorial. En una entrevista en Radio Euskadi, Esteban se ha referido a la reunión que mantuvo este lunes con el rey en el marco de la ronda de consulta con los partidos de cara a una investidura y ha afirmado que en estos momentos no hay ningún candidato que tenga el respaldo de su partido. Ha insistido que no van a apoyar una investidura de Feijoo porque necesita el apoyo de Vox y ha remarcado que el PNV no va entrar en una combinación en la que esté esta formación de ultraderecha.

El PNV ha recibido este martes la primera llamada del PSOE para intentar recabar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, tal como ha confirmado el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Esteban, en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, ha afirmado que esta misma la mañana ha recibido una llamada telefónica de «alguien con responsabilidades importantes» en el Partido Socialista. «Ya vamos a quedar con ellos y a hablar», ha señalado. El dirigente del PNV ha asegurado que no se han citado todavía, sino que va a trasladar la comunicación dentro del partido nacioalista, y se verá «cuándo quedan» con el PSOE. En todo caso, ha precisado que no anunciarán las reuniones que puedan mantener con los socialistas o con otros grupos políticos.

Más autogobierno para Galicia

Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado este martes al candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma compromisos firmes con Galicia para contar con su voto en una eventual investidura.

Rego, que no participó en la ronda de consultas con el rey, ha reiterado que él no dará su voto en un «cheque en blanco» y ha insistido en que «la fórmula para que el BNG vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez es que el nuevo Gobierno asuma compromisos claros que posibiliten que avance la agenda gallega».

«Si las fuerzas que aspiran a gobernar, PSOE y Sumar, quieren contar con el voto del BNG en la investidura de Pedro Sánchez tendrán que comprometerse en firme con Galicia», ha expuesto el diputado nacionalista en un comunicado.

En este sentido, Rego ha recordado que la propuesta del Bloque se asienta en cuatro pilares que van desde una «mayor inversión en infraestructuras y servicios, especialmente en el ámbito ferroviario; políticas sociales para las mayorías; atención a la crisis industrial, fomento del empleo, una transición justa y políticas ambientales adecuadas, y avances en el autogobierno» de Galicia.