Felipe VI recibe a Santiago Abascal en La Zarzuela con la incógnita de si este apoyará a Feijoo

Santiago Abascal y Felipe VI en La Zarzuela. chema Moya | EFE

El rey Felipe VI ha recibido esta mañana al líder de Vox, Santiago Abascal, en el marco de su ronda de contactos con los máximos representantes políticos del país y designar un candidato a la investidura. Lo hizo después de que, ayer, el secretario general de la formación verde, Ignacio Garriga, revelase que los apoyos de su partido estaba en el aire tras haber permitido el PP que se quedaran fuera de la Mesa del Congreso.

Abascal fue recibido en La Zarzuela a las 10.30 de la mañana. Tras saludar al rey, entraron juntos en el despacho del que disponen para este tipo de reuniones. Se espera que ahí resuelvan si Vox finalmente apoyará a Feijoo en una investidura tras dar un ultimátum al PP por el que le pedían que diesen «explicaciones» sobre la votación del jueves pasado en el Congreso en un límite de 24 horas desde ayer. Los populares no han dado respuesta.

Tras finalizar la ronda de contactos con Abascal y haberse reunido ya con UPN, Coalición Canaria, PNV y Sumar, el rey concluirá en Zarzuela hoy la ronda de contactos. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está citado a las 12.00 horas. Mientras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, cerrará la agenda del monarca con su reunión a las 16.00.

El PP confía en Vox

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, se ha mostrado este martes convencido de que Vox apoyará la investidura del líder de su partido, Alberto Núñez Feijoo, a la Presidencia del Gobierno, al afirmar que «suele cumplir» con la palabra y con sus compromisos. «Evidentemente confiamos no solo en la palabra, no solo en los comunicados emitidos, sino también en el documento que se ha trasladado al conjunto de la sociedad española», ha señalado en una entrevista en RNE, después de que Vox dejara en el aire su apoyo por lo ocurrido en la elección de la Mesa del Congreso.

Bendodo ha evitado aclarar si ha habido contactos en las últimas horas con los de Santiago Abascal, al ser preguntado por esta cuestión, pero ha insistido en que Vox dijo públicamente que no iba a bloquear un gobierno constitucional liderado por el PP y que iba a apoyarlo «sin pedir nada a cambio». «Ese documento, para nosotros, sigue vigente», ha sentenciado, antes de opinar que no hay motivos para que Vox no cumpla con esa palabra ahora.

En cuanto a la reunión que mantendrá Feijoo con el rey, ha dicho que va como líder del partido que ganó las elecciones y que si don Felipe le encarga acudir a la investidura irán «encantados», cumpliendo su mandado e intentando llegar a acuerdos. Ha avanzado que el presidente del PP, que cerrará esta tarde la ronda de contactos con el rey, le trasladará que cuenta con «amplios apoyos» para formar gobierno, que ha cuantificado en 172, y que están trabajando para lograr más.

Sobre el cambio de postura del PSOE, en el sentido de que no obstaculizará que Alberto Núñez Feijoo intente optar a la investidura a la Presidencia del Gobierno, ha dicho que, en este caso, el PSOE «se arroga una opción que no le corresponde». «No le corresponde a (Pedro) Sánchez vetar o no si un candidato puede ir a la investidura», ha comentado, antes de recordar que las normas dicen que, una vez constituidos los grupos parlamentarios, es el rey el que propondrá un candidato a la investidura.

El PNV mantiene sus votos en el aire

El diputado del PNV Aitor Esteban ha asegurado que si el PSOE quiere apoyos para una investidura de Pedro Sánchez deberá buscar un «mínimo común denominador» entre los partidos que podrían respaldarle, y ahí tendría que estar también el tema del encaje territorial.

En una entrevista en Radio Euskadi, Esteban se ha referido a la reunión que mantuvo este lunes con el rey en el marco de la ronda de consulta con los partidos de cara a una investidura y ha afirmado que en estos momentos no hay ningún candidato que tenga el respaldo de su partido. Ha insistido que no van a apoyar una investidura de Feijoo porque necesita el apoyo de Vox y ha remarcado que el PNV no va entrar en una combinación en la que esté esta formación de ultraderecha.

Respecto a la candidatura de Sánchez, ha indicado que este no ha hecho ningún movimiento, que no han recibido ninguna llamada de los socialistas para hablar de la investidura. «Desde la constitución de la Mesa del Congreso no han movido ficha», ha explicado Esteban. Preguntado sobre qué va a poner el PNV sobre la mesa en una negociación de investidura con los socialistas, ha indicado que primero tendrán que venir estos y explicar qué es lo que pretender hacer y de qué manera. «A partir de ahí hablaremos. Nosotros con nuestro programa y también diciéndoles que hay determinadas cosas que no se podrán llevar a cabo con nuestro apoyo», ha añadido.

Más autogobierno para Galicia

Por su parte, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado este martes al candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma compromisos firmes con Galicia para contar con su voto en una eventual investidura.

Rego, que no participó en la ronda de consultas con el rey, ha reiterado que él no dará su voto en un «cheque en blanco» y ha insistido en que «la fórmula para que el BNG vote a favor de la investidura de Pedro Sánchez es que el nuevo Gobierno asuma compromisos claros que posibiliten que avance la agenda gallega».

«Si las fuerzas que aspiran a gobernar, PSOE y Sumar, quieren contar con el voto del BNG en la investidura de Pedro Sánchez tendrán que comprometerse en firme con Galicia», ha expuesto el diputado nacionalista en un comunicado.

En este sentido, Rego ha recordado que la propuesta del Bloque se asienta en cuatro pilares que van desde una «mayor inversión en infraestructuras y servicios, especialmente en el ámbito ferroviario; políticas sociales para las mayorías; atención a la crisis industrial, fomento del empleo, una transición justa y políticas ambientales adecuadas, y avances en el autogobierno» de Galicia.