Yolanda Díaz garantiza el apoyo de Sumar a Sánchez frente a un Feijoo al que ve «aislado»

El rey recibe en el palacio de la Zarzuela a Yolanda Díaz, líder de Sumar Sebastian Mariscal Martinez | EFE

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha manifestado hoy ante el rey el apoyo de su formación a la candidatura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, ya que con ello se respeta, ha dicho, el mandato de los ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso tras reunirse con Felipe VI en La Zarzuela dentro de la ronda de consultas para la investidura, Díaz ha dicho que el otro posible candidato, Alberto Núñez Feijoo (PP), está «más solo que nunca, aislado» y carece de números, lo que se materializa en la imposibilidad de conformar gobierno.

Tras manifestar el «respeto absoluto» a la decisión que finalmente tome el rey, ha insistido en que los españoles «no han votado mal» y «no se les puede hacer ir a una repetición electoral».

Ha defendido la candidatura de Sánchez porque existe una posibilidad «real» de mantener la mayoría que se ha visto en la conformación de la mesa del Congreso y se ha mostrado segura de que el líder del PSOE contará «tras una negociación no sencilla» con los apoyos pertinentes.

Sumar crea un equipo de juristas para encajar una amnistía en el marco de la Constitución

ander azpiroz

Sumar ha decidido no esperar al PSOE y anunció que ha puesto en marcha un equipo compuesto por una veintena de juristas para encajar una futura ley de amnistía en el marco de la Constitución. Ernest Urtasun, portavoz de la coalición que dirige Yolanda Díaz, justificó que el objetivo es averiguar «cuáles son las diferentes posibilidades que puede haber encima de la mesa».

Tanto Junts como Esquerra ya han avanzado que sin una propuesta tangible sobre una amnistía no habrá investidura de Pedro Sánchez y la repetición electoral se dará sí o sí. Para evitar esta posibilidad Sumar media ya desde el mismo 24 de julio con Carles Puigdemont por medio de su exdiputado Jaume Asens, quien mantiene una relación excelente con Puigdemont. Lo que sí hizo Urtasún fue marcar una línea roja entre los procesados por el procés y otros casos por corrupción que afectan a otros dirigentes independentistas, y en la que la figura más destacada es la presidenta de Junts Laura Borràs. «El caso de Borràs no está vinculado ni al 9-N ni al 1-O», zanjó el portavoz de Sumar para dejar claro que la amnistía que impulsa Sumar y que el PSOE no ha aceptado de momento tendrá solo efectos limitados.