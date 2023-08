El PNV no descarta una segunda ronda de contactos con el rey por la «incertidumbre» con las mayorías de investidura

Aitor Esteban, portavoz del PNV, en el Congreso. Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que la ronda de consultas que este lunes abre el rey con los partidos de cara a una investidura se ha convocado «un tanto precipitadamente» dado que la «inseguridad sobre posibles mayorías es absoluta». Esteban, que a las 16:00 horas será recibido por Felipe VI en esta ronda, ha reconocido que no le extrañaría que hubiera una segunda ronda de consultas con los partidos y tampoco ha descartado una repetición electoral, aunque ha dicho que es algo que hay que «evitar».

En una entrevista en la Cadena SER, el portavoz nacionalista ha asegurado que su partido no ha participado todavía en ninguna negociación de cara a la investidura de algún candidato y ha dejado claro que no apoyarán al popular Alberto Núñez Feijoo porque el PNV no estará «en cualquier combinación en la que sea necesario Vox». Ha considerado que «hoy por hoy» ningún candidato tiene los apoyos suficientes para afrontar una investidura y que para alcanzar un acuerdo lo que hace falta es «un tiempo de maduración» y no afrontar una «investidura flash como si hubiera una mayoría clara».

Ha reconocido que se puede ir a un escenario de unos meses sin nuevo gobierno, pero ha advertido de que «probablemente» no sea la mejor opción «meter presión» a los partidos para acelerar el proceso. Para Esteban, que el rey proponga este martes un candidato para «precipitar todo» no quiere decir que haya más posibilidades de que la investidura sea «exitosa»; «probablemente no», ha afirmado.

El PSOE evita el debate sobre la amnistía y ridiculiza el intento de investir a Feijoo Ander Azpiroz

«A no ser que se quiera presionar a los partidos, no le veo mucho sentido (a celebrar la ronda ya)», ha reiterado Esteban, que ha asegurado que en las conversaciones para la constitución de la Mesa del Congreso no se habló de la investidura. En este sentido ha dicho «rotundamente» que no han hablado «nada» con el PSOE sobre un posible apoyo a Pedro Sánchez y ha aclarado que lo primero que debe pasar es que les llamen y les expliquen «qué quieren hacer con la legislatura y con qué apoyos».

Esteban ha reconocido que ha hablado con el PP pero que en esas conversaciones le ha explicado a los populares que no consideran a Vox un partido democrático, que en la formación de Santiago Abascal se sienten «orgullosos herederos del régimen franquista y dictatorial» y que, por ello, «algo en lo que sea necesario Vox para construir un gobierno» el PNV no va a tener «nada que ver».

El PP dice que Feijoo hablará con PNV y PSOE para evitar un «Frankenstein plus» si el rey le encarga la investidura

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha señalado este lunes que Alberto Núñez Feijoo iniciará conversaciones con el PNV y también con el PSOE si el Rey le propone que sea candidato a la Presidencia del Gobierno y, de esta forma, poder evitar un Ejecutivo con Pedro Sánchez al frente de lo que sería un «Frankenstein plus» porque «empeora al anterior».

En una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, González Pons ha subrayado que el PNV tiene una «posición privilegiada» tras las elecciones del 23J, al ser «bisagra» y no Junts, de ahí que haya lamentado que hasta ahora haya dicho 'no' a la investidura de Feijóo, situándose «a la sombra» del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

«Mi opinión personal, no hablo en nombre de nadie ni llevo puesta la toga de vicesecretario, es que si el Rey ofrece intentar la investidura a Feijoo, debe hablar con todas las fuerzas políticas; ¿el PNV? sí, pero el PSOE también», ha señalado González Pons, apuntando a continuación que esperan que el líder de Vox, Santiago Abascal, confirme ante Felipe VI que apoya al candidato del PP.

Cuatro diputados gallegos analizan el camino a la investidura Pablo Medina / Manuel Varela

González Pons ha dudado de que el monarca requiera de más tiempo tras la consulta con los grupos parlamentarios porque hay dos candidatos que quieren ir a la investidura y, en su opinión, es Feijoo el que reúne más apoyos porque ni PNV, ni Junts, ni ERC han dado su «sí» explícito a Sánchez, quien solo cuenta con Bildu por una «mimetización» con el PSOE. «Llegará con menos apoyos a la reunión con el rey Felipe», ha terciado sobre Sánchez.

«El PP es un partido de Estado y aceptará la decisión que tome el rey, punto y final», ha dicho antes de continuar: «Yo no veo que el Rey pueda decidir dar más tiempo cuando tiene dos candidatos que están deseando someterse a la investidura, eso puede ocurrir si el rey se encontrara con que ninguno de los candidatos parece dispuesto a asumir el riesgo de intentarlo y lo cierto es que de los dos hay uno, Alberto Núñez Feijoo, que probablemente —tiene que ser confirmado mañana— llega con más apoyos a la reunión con el rey».