Más de 12.000 personas evacuadas por el devastador incendio de Tenerife

Efectivos de la UME trabajan en las labores de extinción de incendio forestal que afecta a Tenerife Efe

El incendio en Tenerife es devastador y las cifras no dejan de crecer, tanto en superficie quemada -más de 10.000 hectáreas, según la última estimación- como en el número de personas desalojadas, unas 12.000 que están fuera de sus casas. Los vecinos afectados están siendo informados por el Gobierno canario a través de SMS, en los que también se les indica el lugar al que acudir para el desarrollo «ordenado» de la evacuación.

La noticia positiva es que la noche del sábado al domingo ha ido mejor de lo previsto. se logró combatir el avance de las llamas «con muchísima eficacia» y además se ha logrado acceder al canal de agua dañado en Aguamansa para su reparación, explicaba la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. El perímetro del incendio sigue siendo muy grande, de más de 70 kilómetros.

Los trabajos de extinción se han dividido en tres zonas, una de estabilización en el frente sur, el de Arafo hasta el casco de La Esperanza. La segunda es en Güímar, en el área del Pico Cho Marcial, donde preocupa que el fuego pueda dar un salto hacia la vertiente sur de la isla y se están concentrando los medios, incluidos helicópteros, porque «ese frente no lo podemos dejar pasar», advirtió el presidente Canario, Fernando Clavijo. Y luego queda el frente que más preocupa, el noroeste.

La extinción total del incendio va todavía para largo. Se comporta como uno de sexta generación, con escasa visibilidad por el intenso humo, lo que dificulta la intervención de los medios aéreos. El sábado se incorporaron a estas labores dos nuevos hidroaviones y un helicóptero Kamov, con capacidad para descargar 4.500 litros de agua. Hoy se espera a otro de carga en tierra, lo que elevará a una veintena los medios aéreos que trabajan en la zona. Desde que se inició el fuego en el monte de Arafo, en la isla de Tenerife, la noche del pasado 15 de agosto, hasta este sábado, la flota aérea había realizado 1.700 descargas de agua, equivalentes a un volumen de 2,7 millones de litros.

Las llamas, cerca de un núcleo de viviendas en la zona de Benijos, en Tenerife NACHO DOCE | REUTERS

Sin víctimas ni casas quemadas

A pesar de la intensidad de las llamas, hasta ahora se han conseguido dos objetivos que no son menores. No ha habido ni muertos ni heridos. El fuego también llegó muy cerca de las varios núcleos de población, que habían sido previamente desalojados. Y se logró que no alcanzasen a las vivienda. «Ha sido un milagro», reconocía el domingo Clavijo. El Gobierno de islas sigue alertando de que el humo compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que se emiten por la combustión de la vegetación y otros materiales hace que la calidad del aire no sea buena en algunas partes de las islas.

Preocupación por los daños en la flora y en la fauna

El delegado del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Canarias, Manuel Nogales, muestra su preocupación por la posible pérdida de especies endémicas de flora e invertebrados que han podido verse afectadas por el incendio que desde el martes afecta a Tenerife.

En concreto, Nogales pone el foco sobre seis especies endémicas de flora que están afectadas, a las que se puede sumar posiblemente una séptima: el cabezón de Añavingo, el pico de paloma, el alamillo de Acentejo -las tres propias de la isla-, el cedro canario, la garbancera canaria y la orquídea del barranco de Añavingo. Todas ellas, lamenta, se encuentran con algún grado de protección, bien como vulnerables, bien en peligro crítico de extinción.