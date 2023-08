La socialista Francina Armengol, presidenta del Congreso gracias al apoyo de los partidos independentistas

Francina Armengol es la nueva presidenta del Congreso tras lograr 178 votos, la suma del PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas e independentistas. Vox ha votado a su candidato Gil Lázaro y no a la popular Cuca Gamarra que ha conseguido139 diputados, los de Coalición Canaria y UPN. Fuentes de Vox indicaron que tomaron esta decisión después de que esta mañana el PP haya confirmado que no ayudará al partido de Santiago Abascal a conseguir un puesto en la Mesa del Congreso.

Armengol consiguió su objetivo en la primera votación, después del principio de acuerdo alcanzado a última hora con ERC y sobre todo con Junts. La pasada fue una larga noche. Horas de intensas negociaciones que culminaban antes del comienzo del pleno con el anuncio primero de Junts de un principio de acuerdo con los socialistas.

Cuca Gamarra se ha quedado en 139 votos y el candidato de Vox solo ha sido apoyado por los 33 diputados de su grupo. El PP comunicó a Vox que no iba a contribuir a que logre algún puesto en la nueva Mesa del Congreso, por lo que los 33 diputados del grupo que preside Santiago Abascal han votando a su propio candidato tanto para la Presidencia como para intentar hacerse con una Vicepresidencia.

Así lo han anunciado desde Vox, cuyos representantes han apoyado a su diputado por Valencia Ignacio Gil Lázaro en la primera votación de esta sesión constitutiva destinada a elegir a la persona que ocupará al Presidencia de la institución. Según apuntan, harán lo mismo cuando se voten las cuatro vicepresidencias. «Es la segunda vez en democracia que la tercera fuerza parlamentaria no está representada en la Mesa y, ante esa falta de voluntad del Partido Popular, Vox vota a su candidato a la presidencia y a la vicepresidencia», justifican los de Abascal.

El principio de acuerdo con el PSOE contempla impulsar el uso del catalán en el Congreso, reactivar la comisión de investigación sobre las «cloacas» del Estado y crear una nueva comisión de investigación sobre los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils del 17A, de los que este jueves se cumple el sexto aniversario. Desde el partido catalán insistieron en que solo se trata de un acuerdo puntual para el Congreso, no para la investidura.

«La Mesa del Congreso, para nosotros, no va de tener un cargo dentro, ni tampoco va de la investidura. No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple», avisó la víspera Puigdemont, que dejó claro que la posición de Junts no había variado. Según han explicado fuentes del partido a Europa Press, el pacto alcanzado no es fruto de una decisión unánime del partido de Puigdemont, sino que hubo una división entre los miembros de la dirección.

Después, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, anunciaba un acuerdo en términos semejantes con los socialistas, para dar al PSOE y a Sumar la mayoría en la Mesa de la Cámara. El pacto incluye garantizar el uso del catalán y las lenguas cooficiales en las sesiones plenarias y una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, el espionaje a políticos independentistas mientras gobernaba el PSOE.

Además, el acuerdo incluye seguir avanzando por todos los caminos posibles para lo que llaman «desjudicializar» el «conflicto político» derivado del referendo ilegal de octubre del 2017.

En concreto, el acuerdo firmado entre ambas formaciones contempla la confección de una ley orgánica «para que el catalán sea lengua plenamente oficial en todas las instituciones del Estado», incluida la Justicia donde, según ha destacado Rufián sigue habiendo muchos déficits.

«La investidura está exactamente donde estaba», advierte Puigdemont

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido este jueves al PSOE de que la posición de JxCat en relación a la investidura de Pedro Sánchez está «exactamente donde estaba tras las elecciones», y ha recordado que el pacto de hoy se circunscribe a la Mesa del Congreso.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Puigdemont ha avisado de que a Junts no le moverán «promesas o voluntades políticas sin garantías de cumplimiento de quien no genera ninguna confianza», y ha añadido que, si llegan acuerdos futuros, será «porque llevan incorporado su cumplimiento de manera comprobable», como es el caso de la Mesa del Congreso, ha dicho.

El PP controla el Senado

El dirigente popular Pedro Rollán ha sido elegido nuevo presidente del Senado con 142 votos a favor, en la sesión constitutiva que celebra este martes la Cámara Alta para abrir la XV Legislatura, consiguiendo la mayoría absoluta en la primera votación. Pedro Rollán, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP y expresidente de la Comunidad de Madrid, fue el senador más votado en las pasadas elecciones del 23J y sustituye en el cargo al socialista Ander Gil.

Por su parte, el otro candidato era de Vox, que ha propuesto a su senador extremeño Ángel Pelayo Gordillo, aspirante a presidir el Senado que solo ha sido apoyado únicamente por los tres parlamentarios de esta formación. Los socialistas, con 88 escaños, han decidido votar en blanco, al igual que el resto de partidos de la Cámara, por lo que se han sumado un total de 114 votos en blanco.

El candidato popular, Pedro Rollán, ha logrado 142 votos a favor en la primera vuelta. Ha recibido el apoyo de la mayoría absoluta de los suyos (140), además de otros dos senadores, que aún no ha trascendido el partido. Hay que tener en cuenta que en la sesión constitutiva de este jueves, el Senado cuenta con 259 de los 266 senadores, ya que aún faltan por designar siete parlamentarios de las Asambleas autonómicas de Murcia, Aragón, Asturias, La Rioja y Navarra. Esto ha provocado que se rebajen los números para estas votaciones, situando la mayoría absoluta en 130 escaños.