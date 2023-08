El PSOE recoloca a sus derrotados en las autonómicas en la Cámara Alta

Alberto Ortega | EUROPAPRESS

El camino entre el asiento de presidente autonómico y el escaño de senador es un trayecto recurrente en la política española. Este jueves dará comienzo una legislatura con tres políticos que lideraron sendos Ejecutivos autonómicos: el extremeño Guillermo Fernández-Vara, la riojana Concha Andreu y el valenciano Ximo Puig. El expresidente pacense se postula, además, como candidato a ocupar la vicepresidencia de la Mesa del Senado. Andreu logró su acta en las urnas, mientras que Puig y Vara llegaron a la Cámara Alta por designación autonómica. A este selecto grupo se unirá, previsiblemente, el expresidente aragonés Javier Lambán, cuando el Parlamento maño celebre el pleno en el que designe a sus dos senadores.

Francina Armengol, expresidenta de las Baleares, perdió las elecciones tras dos legislaturas de mandato. Posteriormente, anunció que pasaba a liderar las listas socialistas al Congreso. Una vez electa, su partido la ha propuesto para presidir la Mesa de la Cámara Baja.

Varios candidatos del PSOE que no alcanzaron la presidencia también pasarán a formar parte del Senado. Es el caso de Juan Lobato en la Comunidad de Madrid, que compatibilizará su cargo con el de diputado autonómico. Pablo Zuluaga, el candidato del PSOE en Cantabria, no pudo emular a Lobato porque el Parlamento cántabro no lo permite.

El expresidente de Canarias, y ahora jefe de la oposición en el parlamento autonómico, Ángel Víctor Torres, no será senador. Eso sí, su nombre se desliza en medios locales como posible nuevo ministro, en caso de que Pedro Sánchez revalide su Gobierno. «Ya se verá», aseguró Torres.

El Senado es también el nuevo destino de José Manuel Baltar. El expresidente de la Diputación de Ourense durante más de una década fue propuesto por el Parlamento de Galicia como uno de los tres senadores por designación autonómica que le corresponden.