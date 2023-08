Pedro Sánchez reclama al PP que no «presione» al rey y anuncia su candidatura para ser investido presidente

En el centro, Pedro Sánchez, jefe interino del Gobierno, preside la Ejecutiva Federal del PSOE. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha referido al PP que «no es momento de presiones al Jefe del Estado» ni tampoco de «cábalas mágicas» para intentar la investidura ante la intención de Feijoo de presentarse como candidato. A los diputados y senadores socialistas presentes en la Ejecutiva Federal del PSOE les trasladó que su intención es proponerse a sí mismo para dicha responsabilidad después de lograr conformar una mayoría para dominar la Mesa del Congreso y poder continuar con «los avances en derechos» que «la mayoría social» ha demandado en las urnas tras el 23J: «Es la hora de la democracia», ha señalado.

Acompañado de figuras como María Jesús Montero, Patxi López o Francina Armengol, el presidente en funciones ha querido «felicitar» de forma irónica al Partido Popular por su victoria electoral, pero destacó que el próximo Ejecutivo será socialista. «El Partido Popular vive en un país muy pequeño en el que no cabe una mayoría social. Andan quejosos porque no les hemos felicitado por su victoria electoral. Si hay que hacerlo, les felicitamos, nosotros también nos felicitamos y todos contentos. Pero cuando haya un gobierno socialista, espero que reconozcan su legitimidad», ha referido el presidente. Para Sánchez, «cada vez el PP pacta con Vox lo hace para destruir consensos fundamentales. Los supuestos moderados lamentan que las ‘extravagancias' de Vox les perjudican electoralmente. Hay voces más radicales que no tienen problema en apoyar las políticas de igualdad o de emergencia climática».

Por ello, ha invitado a los populares a decidir «qué camino» quieren tomar en la próxima legislatura, si el del constitucionalismo o el del «retroceso». «Vamos a pedir que respeten el artículo 99 de la Constitución. No es hora de presiones ni de cámaras mágicas. También pediremos a los constitucionalistas ‘de boquilla' que desbloqueen la renovación del Consejo General del Poder Judicial».

Además, el presidente interino avanzó, como ya propuso la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que propondrán y defenderán el uso de las lenguas cooficiales tanto en las instituciones españolas como en las europeas. En un guiño claro a los partidos nacionalistas e independentistas de cara a la investidura, Sánchez ha defendido la cohesión: «Nos vamos a dedicar estos próximos cuatro años a crear convivencia», sentenció. «España habla en castellano, pero también en catalán, en euskera y en gallego y, por tanto, nuestro deber es consolidar espacios de representación, de uso y de conocimiento de las lenguas de España», ha sentenciado.

Propuesta de equipo

Con la constitución de las Cortes a menos de 24 horas, Pedro Sánchez se mostró convencido de que podrá hacerse con la Mesa del Congreso y con la mayoría parlamentaria para su investidura. Y aprovechó para presentar a los principales cabecillas del proyecto socialista para esta legislatura.

Tras alabar la labor de la saliente presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, Sánchez confirmó que su propuesta para sustituirla será la expresidenta balear Francina Armengol. Una «socialista feminista con un carácter fuerte» que ha sido elegida por primera vez congresista pero cuya experiencia al frente del Ejecutivo autonómico refuerza la idea del proyecto de cohesión territorial planteado por Sánchez para este mandato en caso de que se haga con la Presidencia del Gobierno.

También anunció que tanto Patxi López como Eva Granados, socialistas «dialogantes y ejemplares», repetirán como portavoces del PSOE en el Congreso y en el Senado respectivamente. Con la novedad añadida de que el expresidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, será la apuesta del partido para vicepresidir la Cámara Alta.

El líder de los socialistas mostró convicción en que dichos nombres ocuparán los puestos pretendidos, ya que «el PP tiene una doble incapacidad: la de asumir la realidad política y territorial de España, puesto que han sucumbido a su propia propaganda, y la de sumar mayorías parlamentarias».

El resultado del 23J

Además de los anuncios realizados, Pedro Sánchez dedicó parte de su intervención a analizar el por qué estuvo «seguro» de que en las elecciones del 23J mejorarían sus resultados con respecto a los comicios del 2019. En primer lugar, citó que «lo hicimos bien» y que, de cara a una mayoría social, «necesitábamos consolidar los avances conseguidos en los últimos cuatro años». Por eso, elaboraron una buena campaña y «obtuvimos casi un millón de votos más que en las pasadas elecciones».

Además, añadió que Vox ha fagocitado al PP ideológicamente y que, por ello, el mensaje de las urnas «es el fracaso rotundo de quien solo tiene como proyecto político la involución. El proyecto derogatorio de PP y Vox fracasó. La mayoría de la ciudadanía ha dicho que quiere consolidar los avances», especificó.

Sánchez se refirió como tercer factor a que «la mayoría creía en la consolidación del Estado de Bienestar» y en las políticas en materia de igualdad, derechos laborales y emergencia climática, entre otras. Por ello, la invitación a la continuidad se dio por parte de la confianza en el Ejecutivo de coalición en las urnas.