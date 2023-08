Pedro Puy, un intelectual autonomista como portavoz del PP en el Congreso

Lavandeira jr | EFE

En tiempos de evanescente crispación política, el Parlamento gallego aplaudió al unísono a uno de sus figuras más brillantes en sus cuarenta años de historia autonómica. Pedro Puy (Granada, 1962) bajaba el 28 de julio por última vez del atril del Pazo do Hórreo, se llevaba la mano al corazón, que hace algo más de un año le avisó de que debía cortar de raíz con el tabaco, y se sentó en el escaño para recibir el cariño de los portavoces de PSdeG y BNG. Él, que lo había sido del PP durante los últimos doce años, asentía conteniendo la emoción.

La misma función le espera en Madrid, adonde llega tras ser llamado a filas por Alberto Núñez Feijoo para un penúltimo servicio al partido. El doctor en Derecho y docente en la USC, a quien el líder popular llama con cariño «profesor», es un lector empedernido que condensa libros, informes y conocimiento para construir el ideario de los conservadores y simplificar los mensajes para elaborar los programas de cada convocatoria electoral. En las generales, lo hizo formando parte de un reducido grupo escogido para articular las propuestas del PP el 23J.

Al bullicio del Congreso entra un intelectual frugal que evita la hipérbole y erige la templanza como bandera. Alguien cuyo aplauso unánime en la Cámara gallega se debe a eso, a hacer del «aburrimiento en el gobierno parlamentario una prueba de su excelencia», citando al periodista victoriano Walter Bagehot. Y eso contrasta con lo que Puy se encontrará a partir de este jueves en la madrileña carrera de San Jerónimo, un lugar donde desde Vox se acusó a la ministra Irene Montero de contar como «único mérito» el haber estudiado «en profundidad a Pablo Iglesias», y en el que ella misma señaló a los populares por «promover la cultura de la violación».

El PP de Feijoo comprendió que el portavoz parlamentario requería el perfil de alguien como Puy, alguien consciente de que la «democracia depende de la persuasión», mentando al político canadiense Michael Ignatieff, otro de los referentes a los que suele acudir. «Uno puede ser capaz de ganar a un adversario hoy y convertirlo en un aliado mañana», escribió este en una receta a medida para los tiempos de negociaciones que corren en los pasillos del Congreso. Y otra más de Ignatieff que encierran el trabajo del nuevo portavoz popular: «Nada reduce más la estima de un ciudadano por la democracia que ver a dos políticos injuriándose mutuamente».

Autonomista convencido

En la entrevista a La Voz tras conocerse su marcha a Madrid, Pedro Puy reivindicó su espíritu autonomista. «É moi bo para España que se achegue a experiencia do resultado do Estado das Autonomías», respondió sobre su marcha y la de los conselleiros Francisco Conde y Rosa Quintana. La misma bandera utilizó en debates recientes en el Parlamento, como el de la ley del litoral que desarrollaba esta competencia en Galicia.

Sobrino de Manuel Fraga e hijo del intelectual Francisco Puy, redactor del Estatuto dos 16 que impulsó el autogobierno gallego, el portavoz popular en el Congreso entró en la política aprendido. Ejerció como director xeral de Relacións Institucionais en el último Gabinete del fundador del partido, fue consejero en el Consello de Contas y tomó el acta de diputado en el Parlamento gallego en el 2009, ejerciendo la portavocía popular desde marzo del 2011.

En más de una ocasión sonó para entrar en el Gobierno gallego e, incluso, como posible sucesor de Feijoo al frente de la Xunta. Pero ese paso nunca se produjo. «Sempre quedan cousas por facer, pero penso que cumprín co meu deber», reconoció Puy al dejar el Pazo do Hórreo. Se abre ahora una nueva etapa que completa su experiencia parlamentaria antes de, ya por fin y si ninguna nueva aventura lo impide, reivindicar el derecho a no hacer nada, que defendería Josep Pla.