Los diputados del PNV entregan sus credenciales en el Congreso sin adelantar si habrá acuerdo para la Mesa

Los diputados del PNV esta mañana en el Congreso. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Los cinco diputados del PNV, encabezados por su portavoz, Aitor Esteban, han acudido este miércoles al Congreso para entregar sus credenciales como nuevos parlamentarios, sin aclarar si habrá un acuerdo para elegir la Mesa de la Cámara Baja. A su llegada al Palacio de la Carrera de San Jerónimo y preguntado si tiene decidido el voto del PNV para la Presidencia del Congreso, Esteban se ha limitado a asegurar que no tiene «nada que decir, por el momento».

El PSOE anunció este martes que propondrá a la expresidenta de Baleares Francina Armengol como candidata para presidir la Cámara Baja, una candidatura que ha causado buena impresión entre los socios del PSOE de Sumar y entre los partidos nacionalistas, cuyo voto es imprescindible para que sea elegida.

Por su parte, el líder de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha insistido en su propuesta de que la Presidencia «o Vicepresidencia» de la Mesa del Congreso la ostente el PNV; una «solución» de «pluralidad» que ve aplicable a un eventual pacto de gobernabilidad.

Una propuesta, rechazada ya por el PSOE, sobre la que Aitor Esteban tampoco ha querido pronunciarse. «Se publican muchas cosas», ha bromeado.

Repetición electoral

Por su parte, El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, del PNV, cree que las negociaciones para conformar un nuevo Gobierno del Estado y constituir las Cortes Generales están siendo «endiabladas», y no descarta que pueda haber repetición electoral.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Goia ha considerado que las negociaciones en Madrid tras las elecciones generales del pasado 23 de julio «son absolutamente endiabladas». «Básicamente estamos en manos de Junts, que tampoco ha despejado lo que va a hacer de cara a la constitución de la Mesa del Congreso», ha añadido.

Tras señalar que mañana se conocerá cuál es la postura de la formación de Carles Puigdemont al respecto, ha explicado que, en función de eso, se verá «cuáles son los escenarios que se abren de cara al futuro». «Yo, sinceramente, sin saber demasiado, no descarto que uno de los escenarios que pueda suceder sea repetición electoral, que no me gustaría», ha concluido.