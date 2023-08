Yolanda Díaz aboga por una presidencia parlamentaria «progresista»

Yolanda Díaz (i) y Marta Lois (d) en su visita a O Caballiño. Alejandro Camba

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, abogó ayer por que la Mesa del Congreso tenga una presidencia «progresista» ante la propuesta de Coalición Canaria de que esta recayera en manos del PNV. Según la líder de Sumar, «as mesas teñen que ter a resposta do que votaron os españois e as españolas. Con isto que queremos dicir, que a nosa voceira, xunto cos resto dos voceiros do PSOE, estamos a traballar para termos unha mesa que sexa progresista».

En la visita que realizó a O Carballiño para celebrar la Festa do Pulpo, acompañada de la portavoz de su formación, Marta Lois, Díaz reivindicó que, tras el 23J, «as urnas falaron e, por tanto, o que nos dixeron é que temos que conformar un goberno progresista. E, ademais, o que dixeron as urnas é que queremos seguir avanzando, queremos gañar máis dereitos» y, por tanto, su partido se enfoca ahora en continuar con las negociaciones para tratar de conformar esa mayoría progresista tanto en la Mesa como en el Congreso para poder investir a Pedro Sánchez.

Unas negociaciones que, según la propia Lois, avanzan a su ritmo y que, de momento, no se pueden traducir en un apretón de manos. «Hai momentos nos que algunha forza política pode querer insinuar que hai acordos pero os acordos de verdade son a través do diálogo e a discreción», concretó la portavoz de la formación rosa.

Sobre los contactos con Puigdemont para investir a Sánchez, Lois aclaró que se han producido «dende o minuto un, dende despois das eleccións puxémonos a traballar e por suposto hai persoas traballando para falar, dialogar e para negociar para ter un Goberno progresista no Estado Español», sin especificar nada sobre el progreso de las mismas.

Ambas dirigentes coincidieron en la «urxencia» de lograr cuanto antes un Ejecutivo para «gañar máis dereitos laborais, gañar máis dereitos ecolóxicos, en igualdade, para as mulleres, para os homes, gañar dereitos en definitiva para o noso país». Lois, por su parte, agregó que «nas vindeiras eleccións galegas, a maioría progresista do noso país vai ser quen de deixar atrás os gobernos da parálise», en alusión al PP.