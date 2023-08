Detenido por robar a una mujer de 74 años en Málaga y atropellar a una testigo que intentó impedir que huyera

Policía Local de Málaga realiza controles de carreteras de cara al puente del 1 de Mayo para que los malagueños no acudan a las segundas residencias Álex Zea | EUROPA PRESS

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre de 47 años como presunto autor de un delito de robo con violencia, al que se añade otro presunto delito de lesiones tras golpear con el ciclomotor a una mujer que intentaba evitar su fuga, además de ser denunciado administrativamente por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:10 horas del jueves en el distrito Carretera de Cádiz, concretamente en el camino de Los Guindos, que separa la barriada de La Paz del polígono industrial Los Guindos, cuando el individuo detuvo el ciclomotor a la altura de la víctima, una mujer de 74 años.

Al parecer, el hombre le arrebató de un fuerte tirón el bolso neceser y el teléfono móvil que llevaba en las manos, tras lo que subió nuevamente al vehículo y emprendió una huida por la calle Realenga de San Luis hacia la barriada Las Delicias, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

La Policía Local de Málaga fue informada del suceso y se dirigieron de urgencia hacia el lugar unidades de la zona. Varios ciudadanos ya estaban atendiendo a la víctima cuando llegaron. La sufría un fuerte estado de ansiedad, si bien no presentaba lesiones aparentes. Según explicó, en el bolso tenía un monedero con quince euros, tarjetas bancarias y un juego de llaves.

Entre los testigos que había en el lugar se encontraba un matrimonio, que, tras observar los hechos, siguió al individuo en su vehículo, llegando a adelantarlo y a apearse la mujer del asiento del copiloto, interponiéndose en la trayectoria del ciclomotor.

No obstante, el hombre no hizo ademán alguno de detenerse o desviar su trayectoria para evitar el impacto, dirigiéndose hacia ella y obligándola a apartarse para no ser atropellada. La mujer fue golpeada por la moto en la zona abdominal costal derecha y posteriormente le manifestó a los agentes que sufría un fuerte dolor y que se trasladaría por sus propios medios a un centro médico para ser asistida.

Tras golpear a la mujer, el ciclomotor cambió su trayectoria e impactó contra un vehículo estacionado. El presunto criminal prosiguió su huida a pie.

Los policías locales comprobaron que el ciclomotor que conducía, si bien, en principio, no figuraba como sustraído, tenía fracturada parcialmente la carcasa frontal bajo el manillar y el cableado puenteado, no presentando llave de contacto en el bombín de arranque, por lo que fue trasladado por grúa a dependencias policiales.

Varias dotaciones de policías locales realizaron un búsqueda por la zona y localizaron al individuo unas dos horas más tarde y comprobaron que presentaba síntomas evidentes de encontrase bajo la influencia de bebidas alcohólicas.