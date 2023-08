Bendodo reivindica un Gobierno en solitario del PP frente a los «24 partidos» de Sánchez «pidiendo cada uno lo suyo»

El coordinador general del Partido Popular y director de Campaña, Elías Bendodo GUSTAVO VALIENTE | EUROPAPRESS

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, reivindicó este lunes un gobierno en solitario de su partido frente a los «24 partidos» de Pedro Sánchez, en referencia a la amalgama de marcas integradas en Sumar y las fuerzas nacionalistas e independentistas con las que el líder del PSOE debería pactar para ser presidente. Lo hizo añadiendo que el jefe del Ejecutivo interino da pasos «hacia el bloqueo» mientras que Alberto Núñez Feijoo, líder de los populares, ofrece a los españoles la formación de un Gobierno «fuerte y amplio, que empiece a rodar cuanto antes», atendiendo al «mandato de las urnas».

Bendodo cargó contra el «no es no» de Sánchez para dialogar con el PP, el cual considera que produce un «bloqueo» en la conformación de un Gobierno de centro derecha y resaltó que otro Ejecutivo «Frankenstein» se «quedaría en nada». Y al respecto del PSOE, también criticó que «el partido perdedor de las elecciones» no reconociera el resultado electoral de los comicios del 23J, en los que los populares fueron la fuerza más votada, algo «inédito» para el político malagueño.

Sobre el cambio de postura de Vox para no entrar en un futurible Gobierno del PP para poder facilitar la suma de mayorías en el bloque de la derecha, afirmó que dicho movimiento «facilita la investidura. Las reglas del juego también cambian y los partidos que se posicionaron anteriormente ahora tienen circunstancias totalmente distintas». Por ello, también resaltó que trabaja en conversaciones con Coalición Canaria y UPN para la investidura de Feijoo, sin aclarar si también existen contactos con el PNV.

No obstante, la dirección del PNV, el Euskadi Buru Batzar, se ha reafirmado en su decisión de no facilitar una hipotética investidura de Feijoo. Según ha hecho publica esta formación en un mensaje en sus redes sociales, «el 24 de julio, el Euzkadi Buru Batzar fijó su posición con meridiana claridad» en referencia a su decisión de no secundar la investidura de Feijoo.

Garantía de apoyo de UPN

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha reiterado que «UPN mantiene y ratifica su apoyo a Alberto Núñez Feijoo en una posible investidura para presidir el Gobierno de España». Así se lo trasladó ayer Esparza al presidente del Partido Popular en la conversación telefónica que mantuvieron ambos por la tarde y en la que abordaron el nuevo escenario que se abre tras el anuncio de Vox de permitir un gobierno en solitario del PP, lo que facilita que Feijóo se presente a la investidura.

«Ya en la campaña electoral dijimos claramente que nos comprometíamos a apoyar a Núñez Feijoo en el caso de que se presentara a la investidura. Somos un partido de palabra y la mantenemos, a pesar de que haya voces interesadas en trasladar lo contrario», ha manifestado en una nota recogida por Efe el presidente de UPN.