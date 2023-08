Rueda sostiene que una reforma del sistema de financiación se tiene que pactar con las autonomías

Alfonso Rueda, en su despacho de la Xunta de Galicia VÍTOR MEJUTO

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, da un paso más y, con el debate abierto en torno a una posible condonación de la deuda a algunas comunidades y a la reforma del sistema de financiación autonómica, advirtió de que está dispuesto a «plantarse» ante quien haga falta en defensa de un trato justo para Galicia. Esta premisa incluye al socialista Pedro Sánchez, pero también a otros dirigentes populares si es necesario.

En una entrevista concedida a Europa Press, el también líder del PP gallego dijo que no cierra la puerta a poder recurrir ante los tribunales, pero que por ahora prefiere explorar el camino político. Eso sí, reivindica que cualquier modificación del modelo de financiación se acuerde «entre todos» en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). «En esto voy a ser muy firme», dijo. Rueda censura cualquier negociación bilateral que pueda tener Sánchez para tratar de facilitarse una investidura, pero también apuntó al propio PP, después de que dirigentes como el presidente valenciano, Carlos Mazón, haya exigido una «compensación» de la deuda para su comunidad. El presidente gallego mantiene que el diálogo debe ser entre todos, con «cesiones» de todas las partes, y rechaza cualquier camino que perjudique a Galicia.

«No tengo ninguna duda de que, por muy mal que hayan cogido sus gobiernos autonómicos algunos compañeros míos, que los han cogido con una deuda muy grande, y por muchas urgencias que tengan en solucionarlo, esto no se puede plantear de forma bilateral, ni asimétrica, ni con injusticias. Es un error. Espero que no, porque creo que es gente razonable, pero no tendría problema en plantarme y decirles que no tienen razón, aunque sean del PP», ha agregado.

No en vano, Rueda también ha ratificado su intención de «reforzar» la alianza con comunidades con intereses comunes con Galicia. Si con él al frente de la Xunta se han dado pasos, ya con Alberto Núñez Feijoo en el 2021 ocho presidentes de distinto signo político (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria, además de Galicia) firmaron una declaración en la que sentaban las bases de una postura compartida para la financiación.

«En esto hay que hacer masa crítica, hay cosas en las que tenemos que unirnos», ha advertido Rueda, que teme que el debate vaya a un choque de territorios. Eso sí, si ocurre, advierte que será «responsabilidad» del Gobierno central por intentar apurar ahora el debate de la financiación autonómica después de «ignorar» las peticiones de reunión del CPFF para abordar la situación «durante cinco años».

Enfrente, ha apelado a que se produzca la investidura, «cuando sea», y después ha apuntado que «este debería ser el primer tema y fundamental». Eso sí, siempre «hablando entre todos» y sin dar «privilegios» a ningún territorio «a costa» de otros.