Aragonès a Sánchez: «Los que quieran investidura, que se muevan»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha hecho este martes un llamamiento al independentismo a aprovechar la negociación en Madrid para la investidura para «avanzar» hacia un referendo, que podría encarrilarse con su propuesta de «acuerdo de claridad», aunque ha instado a Pedro Sánchez a «moverse» primero. Así lo ha afirmado en su comparecencia ante los medios en la reunión semanal del Ejecutivo catalán, en la que ha hecho balance del curso político antes de la pausa veraniega.

El mensaje de Aragonès ha ido en una doble dirección: a JxCat -sin mencionar explícitamente a sus exsocios- lo ha invitado a aprovechar la oportunidad que se le presenta al independentismo para «avanzar» hacia un referendo que permita a Cataluña decidir su futuro y, al PSOE, le ha exigido «la máxima valentía». «Pedro Sánchez deberá moverse y atender la agenda catalana», ha remarcado.

Aragonès ha apostado por hacer valer los decisivos 14 votos de ERC y JxCat en el Congreso, en una negociación para la investidura que a su juicio debe servir para «acabar con el déficit fiscal, el déficit de infraestructuras y el déficit de servicios públicos» en Cataluña y, además, poner fin a la «represión» y «avanzar en la resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado».

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este martes el liderazgo de su partido en las negociaciones para un nuevo gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez al advertir a Sumar de que, de acuerdo al resultado del 23J, le corresponde articular esa mayoría.

«Es evidente que quien tiene la responsabilidad de articular esa mayoría es el principal partido que conforma ese bloque progresista y me estoy refiriendo al PSOE, como es lógico», ha subrayado Montero en TVE frente a los contactos que puedan estar llevando a cabo los partidos integrados en la coalición liderada por Yolanda Díaz. Ha incidido en que los socialistas han aumentado tanto el número de votos como de escaños y, por tanto, serán los encargados de poder contactar con las diferentes formaciones.

Preguntada sobre si será posible una reunión entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, después de la constitución de las Cortes, el 17 de agosto, ha asegurado que el PSOE «siempre va a estar dispuesto a hablar con todos los grupos políticos». Pero ha precisado que el PP debe asumir el «principio de realidad» que han dejado las urnas y representa «una idea de España en la que solo caben la ultraderecha y ellos». Y ha criticado que Feijoo «airee» públicamente la carta que envió a Sánchez para una reunión entre ambos y, sin embargo, «oculte su reunión secreta» con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Montero se ha negado a dar detalles de quiénes y qué están negociando, pero ha asegurado, en respuesta a las posibles demandas de los independentistas, que cualquier cuestión en la que se pueda avanzar tiene como límite el marco constitucional y que su ideario está «en las antípodas de la concepción de España que tienen el PSOE».

Eso no impide, según la también ministra de Hacienda, que se puedan explorar «otras fórmulas» y, preguntada sobre el sistema de financiación autonómica, ha dicho que su reforma es una «urgencia» y «obligatoriamente» habrá que acordarlo en la próxima legislatura. Ha precisado que en la pasada no fue posible, pese a «varios intentos para llegar a un acuerdo de cierto confort», porque no hubo «el clima necesario» y la posiciones de los territorios fueron «de máximos».

En cualquier caso, ha incidido en que el primer «hito» ahora es formar la Mesa del Congreso y, para ello, se está hablando con «todos los grupos» con la pretensión «por supuesto» de que sea el PSOE quien la presida.

Después tocará hablar de la investidura de un gobierno que responda a la «mayoría de progreso» dictada por los ciudadanos en las urnas frente al «tándem PP-Vox», ha señalado Montero, que ha justificado la discreción en las conversaciones para «dejar descansar a los ciudadanos después de dos campañas electorales».

Se trata, ha dicho, de que «seamos los políticos los que trabajemos durante este período, mientras que los ciudadanos que inician su descanso lo puedan hacer y, por otra parte, los que terminaron su descanso se puedan integrar a su vida profesional sin tener tanta intensidad en la vida política y tanto ajetreo».