El alcalde de Fuenterrobles denuncia una agresión homófoba: le llamaron «mariconazo» y le propinaron un puñetazo en la mandíbula

⚠️ Els discursos d'odi de les dretes comporten la violència física. L'ha patit Adrián amb la seua parella.



✊🏼 No cedirem ni un espai a l'odi. Lluitarem cada dia, com sempre, pels drets LGTBIQA+. Tota la nostra solidaritat, companys!



🌈 Com diu el nostre Alcalde: VISCA L'AMOR pic.twitter.com/v1lJkq7njw