Las víctimas de tres de cada 4 crímenes machistas no habían denunciado a la pareja

Decenas de ciudadanos se concentraron este viernes frente al edificio del Ayuntamiento de Gerona en repulsa por el asesinato machista de una joven de 27 años vecina de la localidad David Borrat | EFE

Ya son 30 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del 2023 en España, cuatro más que el año pasado en estas fechas. La última víctima confirmada es el caso de una chica de 27 años a quien le quitó la vida su expareja, este pasado jueves, en Gerona. No tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor confeso, según el Ministerio de Igualdad. Tampoco las habían presentado otras 22 asesinadas del total de 30, por lo que un 76,7 % de las víctimas por violencia machista no había interpuesto querellas contra sus parejas o exparejas agresoras.

Con la confirmación del caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España desde el 2003 que hay registros ya son 1.214. Además, hay otros dos casos que se están investigando.

Por comunidades, es Andalucía con 8 crímenes la que copa más asesinatos machistas, seguida de Cataluña con 6. En Galicia se registraron dos casos en lo que va de año. Los dos sectores de edades comprendidas entre los 31 y los 40 y de 41 a 50 son los grupos en los que hay más mujeres víctimas mortales, 13 y 9, respectivamente. En cambio, el mayor número de agresores (12) está en el abanico de 41 a 50 años.

De la estadística elaborada por el Ministerio de Igualdad se deduce que casi dos terceras partes de los casos de crímenes machistas ocurridos en el 2023, o sea 19, (63,3 %), víctima y agresor convivían bajo un mismo techo, mientras que en 10 no compartían domicilio, y uno no consta en los datos recabados por el citado departamento. Además, en 17 de los casos el tipo de relación era de pareja entre agresor y agredida, y en 13 lo era de expareja o pareja en fase de ruptura.

El elevado número de crímenes machistas tampoco puede atribuirse a que los protagonistas, atacada y atacante, tengan su origen en otros países, pues de los treinta casos mortales registrados, en más de la mitad, 17, las víctimas eran españolas y otro tanto ocurre con los autores de las muertes (16 españoles frente a 14 de otros Estados).

La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, expresaron su «más absoluta condena» por el asesinato machista» en Gerona y trasladaron su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

La violencia machista no siempre consigue su propósito de acabar con vidas de mujeres. Esos casos trascienden menos. Es el supuesto del detenido este viernes de 40 años que presuntamente intentó matar a su mujer de 44 estrangulándola con la manguera de la ducha ante el hijo de ambos, de 12, en Ciudad Lineal (Madrid) el pasado día 12. O el del marroquí de unos 45 años buscado por la policía tras prender fuego el jueves a una vivienda en Lorca (Murcia) en la que estaban durmiendo su expareja y varios menores. Vivía con la mujer pese a tener una orden de alejamiento. También fue detenido este viernes en el Reino Unido un británico que hace dos semanas al parecer apuñaló a su novia, que salió despedida de un coche en marcha en la localidad malagueña de Mijas.